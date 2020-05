Ci sono alimenti che seppur benefici, a stomaco vuoto possono provocare un danno al nostro organismo e alla nostra salute

Spesso ci troviamo davanti a dubbi amletici: questo alimento posso mangiarlo o no? Sì, perché esistono cibi che di per certo sappiamo non essere salutari per il nostro corpo. Perché sono troppo ricchi di zuccheri o perché super caloric. Ma ce ne sono altri che ci lasciano con il dubbio.

Infatti di per sé non farebbero nemmeno male, ma mangiati in alcuni momenti della giornata possono danneggiarci . Oggi ci occuperemo degli alimenti che è meglio mai non mangiare mai a stomaco vuoto. Quindi sia da evitare a colazione, come avevamo già detto in questo pezzo, ma anche durante gli altri pasti se abbiamo saltato la colazione. Oppure ancora se è trascorso troppo tempo dal pasto precedente.

Da evitare assolutamente assolutamente a stomaco vuoto ci sono i succhi. Ci troviamo infatti davanti ad un alimento ricco di zuccheri raffinati e questo può portare a un grande aumento della glicemia. Non si tratta però dell’unico difetto, perché non donando senso di sazietà ci portano a poter cadere in cali energetici. Il primo effetto quindi è quello di non stare bene e avere bisogno di cibi molte volte zuccherati per ridarci la forza ed energia che ci mancano.

Chi soffre di colite e gastrite deve dire no al caffè a stomaco vuoto perché aumenta il reflusso gastrico. Ma possiamo ovviare alla cosa accompagnandolo con cereali o fette biscottate con la marmellata.

No a stomaco vuoto a banane e yogurt

Come abbiamo detto all’inizio del nostro pezzo, ci sono alimenti di per sé positivi ma che assunti a stomaco vuoto possono crearci dei problemi Ad esempio è il caso delle banane e dello yogurt ma anche dei pomodori.

Tutti alimenti positivi e spesso consigliati nelle diete ma che in questo caso possono essere dannosi:vediamo perché. Partiamo dalla banana, stupenda come spuntino o come merenda. Ma il suo uso a stomaco vuoto è sconsigliato perché ricca di magnesio e questo può andare ad alterare il ritmo cardiaco.

Anche lo yogurt ha la sua parte negativa. Chi di noi non ha pensato a questo alimento come pasto sostitutivo in caso di dieta? Beh ora sappiamo che non è positivo. Lo yogurt infatti a contatto con acido idroclorico sintetizzato dai succhi gastrici fa correre il rischio di annientare la flora batterica intestinale.

No anche a stomaco vuoto ai pomodori. Un ortaggio dalle grandissime proprietà ma che preso a stomaco vuoto crea grandissima acidità di stomaco e quindi è assolutamente da evitare.