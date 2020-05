Alessandra Celentano | Poco spazio ad Amici Speciali? Risponde su IG

Alessandra Celentano è davvero stata messa da parte durante Amici Speciali? I telespettatori ne sono convinti, lei risponde così.

La maestra di danza più amata e più temuta di Amici Di Maria De Filippi ha ricoperto un ruolo piuttosto secondario nell’economia di Amici Speciali, che comunque è risultato un format piuttosto deludente dal punto di vista degli ascolti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Amici Speciali crolla | Maria De Filippi corre ai ripari: nuovo regolamento

Hanno avuto quest’impressione moltissimi telespettatori del programma, che si sono resi conto di quanto poco spazio televisivo venisse lasciato alla Celentano.

I motivi di questa “esclusione” non sono mai stati chiariti ufficialmente e, in realtà, non è mai stato nemmeno confermato in via diretta o indiretta che ci fosse una precisa volontà di dare meno risalto alla figura della maestra di ballo.

Nel corso delle puntate di Amici Speciali però la sensazione non si è sopita, al contrario è diventata via via quasi una conferma. In molti si aspettavano che Alessandra Celentano si sfogasse via social o attraverso un’intervista, ma la maestra di ballo ha stupito tutti con il suo ultimo messaggio Instagram.

Alessandra Celentano: “Che emozione Amici Speciali”

Dicono di lei che sia un’insegnante severa e poco comprensiva, forse incapace di quella tenerezza e di quell’informalità che altri insegnanti di Amici dimostrano ai propri allievi.

La verità però è che Alessandra Celentano ama profondamente tutti i ragazzi che si sono avvicendati nel corso degli anni tra i banchi del talent della De Filippi: lo ha dimostrato il lungo post che l’insegnante ha scritto dedicandolo alla trasmissione.

“È emozionante vedere questi ragazzi che in fondo un po’ abbiamo accompagnato nel loro percorso. Oggi sono dei professionisti! Amici di Maria de Filippi è qualcosa di SPECIALE e solo chi l’ha vissuto sa veramente cosa vuol dire!” ha scritto la maestra.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Verissimo | Michele Bravi: “Ad Amici Speciali ho raccontato il mio dolore”

Il posto della Celentano arriva in un momento che molti hanno percepito come “critico” all’interno del programma. Il ruolo della maestra di danza, che è stato così forte e risolutivo nel corso degli scorsi anni, oggi sembra molto limitato sia dall’atteggiamento di Maria De Filippi, che dà l’impressione di volerle concedere poco spazio, sia dai colleghi Zerbi e Vessicchio, che le “passano” molto raramente la parola.

Per quanto la situazione in studio non sia stata gradita affatto dai telespettatori e soprattutto dai fan di Alessandra Celentano, la maestra di danza sembra perfettamente felice del suo ruolo e molto orgogliosa dei suoi ex allievi, di cui si sta godendo il successo con grande commozione.

La Celentano ha voluto dedicare anche un pensiero a tutti gli artisti italiani che stanno affrontando un momento di grande difficoltà a causa del fermo degli eventi culturali che il nostro Paese ha imposto come misura di sicurezza per prevenire un nuovo aumento dei contagi di Coronavirus.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessandra Celentano (@alessandra.celentano) in data: 20 Mar 2020 alle ore 3:30 PDT

“Un augurio, in questo momento così difficile, a tutti noi e in particolare a tutti gli artisti, senza i quali non si potrebbe vivere!”. A sottolineare l’importanza del ruolo degli artisti nella società contemporanea sono stati sia molti personaggi dello spettacolo sia molti artisti che hanno voluto impegnarsi in prima linea per sostenere il settore con varie iniziative e raccolte fondi e per denunciare i ritardi dello stato nel sostenere economicamente gli artisti e tutti i lavoratori del settore.