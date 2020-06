Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi confessa: ”Le ho tradite tutte”

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico, intervistato dal settimanale Mio, ha rivelato di aver tradito tutte le sue compagne. Tutte tranne Claudia Dionigi.

Uomini e Donne, oltre ad aver fatto nascere migliaia e migliaia di coppie, ha il merito di aver lanciato numerosi personaggi televisivi che hanno conquistato il cuore del pubblico del piccolo schermo. Uno tra tutti è Lorenzo Riccardi che vanta un vasto curriculum all’interno del dating show di Maria De Filippi, visto che ha ricoperto ogni possibile ruolo.

Lorenzo ha esordito al programma come corteggiatore di Ludovica Valli, per poi ritornare a corteggiare Sara Affi Fella e concludere come tronista. Fin quando la redazione del programma non gli ha offerto il ruolo di opinionista. Insomma, di strada ne ha fatta Lorenzo all’interno del programma anche se il suo futuro da opinionista sembra essere ancora un po’ incerto considerato che non è stato richiamato dopo la ripresa della registrazioni, visto che poco prima era andato incontro ad una sospensione delle registrazioni a causa dell’emergenza del coronavirus in Italia.

Lorenzo, però, ha il merito di essere uno dei pochi tronisti ad aver proseguito il suo percorso all’interno del programma in maniera sincera, visto che la sua relazione con Claudia Dionigi, la sua scelta al Trono Classico, tra l’altro lei di recente ha fatto una confessione sul loro rapporto, prosegue tutt’ora.

Claudia ha il merito di aver tirato fuori il meglio de Il Cobra, tant’è che l’unica delle sue compagne ad avere un vero e proprio record sul suo conto. Quale? Claudia Dionigi è l’unica donna di Lorenzo a non essere stata tradita da lui e speriamo che il record rimanga ancora suo.

“In passato, non posso nasconderlo, ho tradito tutte le donne con cui sono stato“ ha rivelato l’opinionista di Maria De Filippi. “Non ne ho saltata nemmeno una, solo Claudia rappresenta l’eccezione” ha spiegato al settimanale Mio. “Lei non l’ho mai tradita” ha concluso orgoglioso.

Lorenzo Riccardi ha tradito tutte le sue compagne tranne Claudia Dionigi e speriamo che la relazione tra i due continui in questo modo.

Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi si sbilancia sul matrimonio con Claudia Dionigi

La storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi prosegue a gonfie vele. Tant’è che i fan della coppia, nata al Trono Classico di Uomini e Donne, sperano di vederli presto convolare a nozze. Anche se la coppia, in più occasioni, ci ha tenuto a ribadire che almeno per il momento non sente questa forte necessità del matrimonio in quanto stanno insieme da relativamente poco.

Inoltre, i due convivano dall’inizio della loro storia insieme, quindi è quasi come se in realtà fossero già sposati. Per questo motivo, sempre durante il corso dell’intervista, l’opinionista ci ha tenuto a mettere le cose in chiaro sulle future nozze, rispondendo con quel pizzico di ironia che da sempre lo contraddistingue.

“Non le ho ancora chiesto di sposarmi” ha precisato Lorenzo Riccardi sul matrimonio con Claudia Dionigi, che tra l’altro di recente ha fatto arrabbiare i fan a causa di un’inaspettata rivelazione. “Lo farò quando se lo meriterà di ricevere tale proposta e ora non lo merita” ha aggiunto. “Non mi ha comprato il pesto e io lo mangio almeno 3 o 4 volte alla settimana” ha spiegato ironico.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha però le idee chiare e ha intenzione, non ora, di chiedere a Claudia Dionigi del Trono Classico di sposarlo quando avranno tutte le intenzioni di mettere su famiglia.

“Dopo che ci saremo sposati, ho intenzione di fare l’amore con lei fin quando non rimarrà incinta” ha spiegato l’opinionista di canale 5. “Mi piacerebbe avere un figlio maschio, un piccolo Cobra” ha aggiunto. “Non nascondo che mi piacerebbe portarlo con me allo stadio e condividere insieme la passione per l’Inter” ha concluso, rivelando come si vede tra qualche anno nel ruolo di papà.

Lorenzo Riccardi, che di recente ha difeso Nicola Vivarelli, si è sbilanciato sul suo futuro con Claudia Dionigi. Anche se non ha potuto più di tanto sul suo futuro lavorativo, in quanto non sa se ritornerà negli studi del Trono Classico di Uomini e Donne nel ruolo di opinionista, nonostante i fan lo rivedrebbero con piacere negli studi Elios di Roma.