Giulia De Lellis | Paparazzo irrompe dai vicini per fotografarla: lo sfogo

Giulia De Lellis | Un paparazzo si è introdotto a casa dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne per paparazzarla insieme ad Andrea Damante. Lei ha denunciato il tutto sui social.

Giulia De Lellis è uno dei personaggi più amati della cronaca rosa e non stupisce che il pubblico del piccolo schermo sia curioso di sapere maggiori dettagli sulla sua relazione con Andrea Damante. Tale curiosità, spinge i paparazzi a seguire la coppia, ma spesso superano i limiti consentiti.

L’esperta di tendenze, infatti, sul suo profilo Instagram, ha denunciato un paparazzo che pur di immortalarla a fare chissà che cosa ha violato la sua privacy, intrufolandosi nella casa dei suoi vicini di casa.

“Ho molto rispetto per i paparazzi e per il lavoro che fanno” ha precisato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che di recente ha presentato un nuovo membro della sua famiglia. “Non ho mai avuto nulla da ridire sul loro operato però certe cose iniziano a non starmi bene” ha spiegato l’esperta di tendenze. “Come quando si entra in proprietà private, come quella dei vicini ad esempio, dopo l’ennesima causa tra l’altro, per scattare delle foto”

Un paparazzo si è intrufolato in casa dei vicini di Giulia De Lellis e Andrea Damante per fotografarli, violando ancora una volta la sua privacy.

Andrea Damante e Giulia De Lellis seguiti dai paparazzi | Lei: “Vivo con l’ansia”

La compagna di Andrea Damante, oltre a denunciare l’accaduto sul suo profilo Instagram, si è lamentata con i suoi fan, rivelando loro che questa situazione non rientra di certo nella normalità in quanto lei inizia a vivere con l’ansia perenne di poter essere sempre osservata in casa sua.

“Io non posso essere libera di girare in casa mia in mutande” ha sbottato Giulia De Lellis su Instagam, che pare abbia ricevuto la proposta di matrimonio da Damante. “Sto vivendo con l’ansia perenne, vi sembra una cosa normale?” ha chiesto in maniera retorica. “Vi sembra corretto che provi questo in casa mia?”

Giulia De Lellis e Andrea Damante sono inseguiti dai paparazzi che spesso e volentieri violano i limiti della loro privacy.