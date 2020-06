Quando fa calco, niente di meglio che qualche fresca insalata, meglio se leggera, ecco quindi le ricette di tre insalate light per nutrirsi senza rimorsi

Ogni occasione è buona per preparare una gustosa insalata, da usare come piatto unico. Ancora di più in estate quando con il caldo la voglia di mangiare è sempre meno. Ecco perché oggi ci dedichiamo a tre insalate light che presentano tutti i prodotti utili e freschi in questo periodo. Ingredienti che nutrono ma non appesantiscono il fisico e nemmeno la digestione. Presentano una larga varietà di verdure, ma anche di frutta e al tempo stesso sono povere di sale, quindi anche la pressione ringrazia

La prima proposta è una insalata di farro ricca. Occorrono 100 grammi di farro, 6 pomodori pachini, 40 grammi di olive nere, una carota, una zucchina e un cuore di sedano. Come condimento, basilico, menta, olio extravergine d’oliva e sale.

Cominciate cuocendo il farro (tenuto a bagno per almeno un paio d’ore) e intanto tagliate tutte le verdure a julienne o a dadini. Poi mettete tutto in una ciotola aggiungendo le olive a rondelle e i pomodorini pachino tagliati a dadini. Quando il farro sarà cotto, passatelo sotto l’acqua fredda e mischiatelo alle verdure. Quindi aggiungete le foglie di basilico e menta spezzettate con le mani, il sale e 3 cucchiai di olio olio mescolando bene.

Insalate light, pesce e frutta come ingredienti principali

Invece per chi preferisce il pesce è adattissima l’insalata di calamari. Servono 4 calamari di media grandezza, 250 grammi di mais,100 grammi di rucola, due carote e una costa di sedano. Poi uno spicchio d’aglio, prezzemolo, olio extravergine, sale e succo di limone.

Una volta puliti i calamari, cuoceteli per un quarto d’ora in acqua bollente e poi lasciateli raffreddare. Quindi tagliateli ad anelli mentre a parte preparate una marinata con il prezzemolo tritato, l’aglio a rondelle, il sale, il pepe, il succo di limone e l’olio.

Lavate le verdure, tagliatele a julienne o dadini e versatele in una ciotola con la rucola e il mais. Poi sovrapponete i calamari e infine condite con la marinata. Lasciate riposare una mezz’oretta in frigorifero e servite.

Pensando all’estate, utilizziamo anche la frutta di stagione e prepariamo l’insalata con melone. Servono un cesto di lattuga, mezzo melone fresco, una zucchina, pistacchi tritati. Per il condimento invece olio extravergine, prezzemolo, aceto, sale e pepe.



Tagliate la lattuga (o l’iceberg) a pezzetti e pulite il melone e la zucchina, facendoli poi a dadini. Uniteli in una ciotola alla lattuga, poi mettete anche i pistacchi tritati così come il prezzemolo spezzettato a mano. Condite con una vinaigrette leggera preparata con un cucchiaio d’olio extravegrine, aceto, sale e pepe.