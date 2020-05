Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico, ha confessato su Instagram di non aver mai esercitato il diritto del voto

Lorenzo Riccardi è uno dei volti più amati del Trono Classico di Uomini e Donne, anche se spesso e volentieri le sue dichiarazioni su Instagram fanno discutere e non poco il popolo della rete. Come questa volta, in cui l’ex tronista di Maria De Filippi ha ammesso di non aver mai votato in vita sua.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi ammette: “Non ci riesco senza di lei”

Lorenzo, che di recente si è lasciato andare ad una confessione sul suo rapporto con Claudia Dionigi, ha ammesso a cuor leggero di non aver mai esercitato il suo diritto di votare chi dovrebbe rappresentare il suo pensiero a livello politico, ammettendo che tanto chiunque salga al potere non ha come primo obiettivo quello di fare il bene degli italiani.

Lorenzo Riccardi non ha mai votato in vita sua, dividendo come soltanto lui sa fare il popolo della rete.

Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne si sbilancia sulla politica: “Ci prendono per il cul*”

Lorenzo Riccardi, come anticipato poco fa, ha rivelato il motivo che lo ha spinto a non aver mai esercitato il suo diritto di votare quale esponente politico debba rappresentare il suo pensiero, aggiungendo che in questo periodo più che mai gli stanno dimostrando soltanto quello che lui ha sempre sospettato.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Tina Cipollari quarantena: “Non riuscivo a dormire”

“Io non ho mai votato in vita mia” ha ammesso Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne, che ammesso di non sapere se ritornerà al Trono Classico. “Ho sempre pensato che ci prendono soltanto per il cul*” ha spiegato il fidanzato di Claudia Dionigi. “E dopo quello che sta succedendo in questo periodo me ne hanno dato la conferma” ha proseguito. “Preferisco non perdere tempo” ha concluso l’opinionista.

Visualizza questo post su Instagram STAY COOL 😎 Un post condiviso da Lorenzo Riccardi🐍 (@lorenzo.riccardi17) in data: 29 Apr 2020 alle ore 4:07 PDT

Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico, ancora una volta divide il popolo del web. Alcuni utenti della rete lo hanno letteralmente stroncato per questa confessione sul suo profilo Instagram, mentre altri lo hanno appoggiato ed apprezzato per la sua sincerità.