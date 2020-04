Uomini e Donne | Lorenzo Riccardi, opinionista del Trono Classico, ha confidato agli utenti di Instagram che non sarebbe riuscito a superare questi giorni di quarantena senza Claudia Dionigi al suo fianco

Lorenzo Riccardi, durante questo periodo di quarantena, è particolarmente attivo sul suo proprio profilo Instagram, dove non di rado risponde alle domande degli utenti della rete.

Nelle scorse ore, oltre ai soliti consigli, un fan ha chiesto all’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne se riuscirebbe a passare questi giorni di quarantena senza la sua compagna Claudia Dionigi. La sua risposta, ovviamente, non è tardata ad arrivare.

“Sinceramente non riesco ad immaginarla senza di lei” ha risposto Lorenzo Riccardi sulla quarantena con Claudia Dionigi, di recente tra l’altro ha fatto anche una confessione sul suo conto. “Fortunatamente lei si trova proprio qui accanto a me” ha proseguito l’opinionista del Trono Classico di Uomini e Donne. “Quindi penso a trascorrere questi giorni con lei” ha concluso.

Lorenzo Riccardi da un consiglio a un fan di Uomini e Donne: “La bellezza non è tutto”

Tra una confessione e l’altra, Lorenzo Riccardi di Uomini e Donne ha dato anche numerosi consigli ai fan del Trono Classico.

L’opinionista, per loro, è diventato quasi un punto di riferimento e non di rado gli chiedono consigli in merito a ciò che accade nella loro vita sentimentale.

Un fan del compagno di Claudia Dionigi, che di recente si è lasciato andare ad uno sfogo sulla quarantena, gli ha confidato che si è innamorato di una ragazza, ma che quest’ultima ha scelto di fidanzarsi con un ragazzo più brutto di lui. Il consiglio di Lorenzo, ovviamente, non è tardato ad arrivare, mostrando una certa maturità che a volte ha tenuto nascosto in studio, spiazzando un po’ tutti i suoi fan.

“La bellezza non c’entra nulla!” ha risposto Lorenzo Riccardi del Trono Classico. “Puoi essere bello quanto vuoi, ma se non rendi felice la persona che hai accanto non serve assolutamente a nulla!”

“Questa ragazza, come dici tu, è fidanzata con uno più brutto di te” ha riflettuto Lorenzo sul suo profilo Instagram. “Ma lei sarà sicuramente felice al suo fianco ed è questo che conta all’interno di una relazione stabile” ha concluso l’opinionista di Maria De Filippi, facendo notare al suo giovane fan che la bellezza non ha assolutamente nulla a che fare con l’amore o con l’essere felici in una vita di coppia.

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi di Uomini e Donne, di recente lui tra l’altro ha parlato del suo possibile presenza al Trono Classico che dovrebbe ritornare al suo format originale da partire dal 4 maggio, stanno trascorrendo questi giorni di quarantena insieme e tra un consiglio e l’altro ai fan non vedono l’ora di ritornare alla loro vita di sempre.