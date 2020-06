Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo ai ferri corti?

Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo ai ferri...

Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri di Uomini e Donne sono di nuovo ai ferri corti? Un gesto di lei lascia i fan di Maria De Filippi nel dubbio.

Non c’è alcun dubbio che Ida Platano e Riccardo Guarnieri siano una delle coppie più amate del Trono Over di Uomini e Donne. I due, nonostante i loro alti e bassi, sembravano aver superato alla grande il duro periodo di prova chiamato quarantena, anche se le voci di una loro presunta crisi non si sono mai placate, nonostante loro abbiano più volte smentito.

Nelle scorse ore però un gesto di lei, che di recente si è sbilanciata sul rapporto tra Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, ha messo nuovi dubbi ai fan, considerato anche che non appaiono insieme da un po’ di tempo sui social e i fan di Maria De Filippi sanno bene che la dama ama particolarmente aggiornare i suoi followers su ciò che accade durante la sua giornata.

Ida Platano del Trono Over di Uomini e Donne in crisi con Riccardo Guarnieri? L’indizio

Ida Platano, come anticipato, ha scritto uno strano messaggio, una citazione di David Grossman, ha lasciato non pochi dubbi ai fan sulla sua relazione con Riccardo Guarnieri. Ecco cosa ha scritto:

“La cosa più preziosa che la persona che ami possa darti è il suo tempo” ha scritto Ida Platano di Uomini e Donne su Instagram, che sembrava pronta ad una convivenza a tutti gli effetti con Riccardo. “Non solo le parole, i fiori o altri regali, ma il tempo è il bene più prezioso” ha proseguito la dama. “Perché quello che ti ha donato non torna più indietro, è soltanto tuo” ha concluso la migliore amica di Gemma Galgani. “E poco importa se è stata un’ora o una vita intera” ha aggiunto.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri del Trono Over hanno di nuovo litigato oppure la dama di Uomini e Donne si è semplicemente limitata a condividere una riflessione che l’è piaciuta e i fan si sono preoccupati per nulla?