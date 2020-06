Insalate sfiziose e veloci da preparare | scopri le 3 ricette

Il caldo mette a dura prova tutti, gustare piatti freschi e leggeri è ideale. Prova a preparare delle insalate sfiziose e fresche con ingredienti semplici e salutari.

Con l’arrivo della nuova stagione, non è piacevole trascorrere del tempo in cucina davanti ai fornelli. Infatti noi di CheDonna.it, vi diamo alcune idee su come preparare sfiziose insalate fresche e salutari e facili da preparare. Un modo sfizioso e alternativi di servire alcuni alimenti. Con queste ricette portate in tavola piatti sempre diversi, che potete gustare sia a pranzo che a cena, scopriamole.

Insalate sfiziose: scopri come prepararle a casa

Il caldo mette a dura prova tutti noi, non solo nel gustare ma anche nella preparazione di piatti da servire a pranzo e a cena. Scopriamo le ricette da portare a tavola, anche se avete ospiti, oppure da gustare se pranzate fuori casa.

1. Insalata di pollo con pomodori e noci: fresca e gustosa

L‘insalata di pollo con pomodori e noci, è un piatto estivo, tipico da consumare nelle calde sere d’estate. Si prepara facilmente e con semplici ingredienti, è leggera perchè il pollo viene arrostito e non fritto.

I pomodori, sono ricchi in sali minerali, vitamine e non solo contengono il licopene, un antiossidante. Inoltre il pollo è una carne magra e leggera, che non contiene troppi grassi e colesterolo, scopriamo come preparare questa sfiziosa ricetta.

Ingredienti per 4 persone

400 g di pollo

300 g di zucchine

200 g di pomodoro

3 cipolla

10 noci

feta q.b.

insalata romana

olio extra vergine di oliva q.b.

sale fino q.b.

origano fresco q.b.

Preparazione