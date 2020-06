Gemma Galgani e sirius continuano a creare polemiche a Uomini e Donne, ma cosa c’è realmente tra i due? Parla l’amica della dama, Ida Platano.

Cosa c’è davvero tra Gemma Galgani e Sirius? Il 26enne Nicola Vivarelli è davvero interessato alla dama storica di Uomini e Donne come continua a ribadire? A svelare la verità è Ida Platano, grande amica di Gemma che, conoscendo i reali sentimenti della dama, ha raccontato tutto ai microfoni di Uomini e Donne Magazine.

Gemma Galgani e Sirius, tutta la verità sulla coppia di Uomini e Donne

Ida Platano, grande amica di Gemma, in un’intervista rilasciata ai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, difende la conoscenza tra la dama di Torino e Sirius che, pur avendo 26 anni, ha deciso di corteggiare la sua amica.

“Sono fermamente convinta che nel 2020 ognuno sia libero di fare ciò che vuole e agire come meglio crede, l’importante – soprattutto quando si parla di sentimenti come nel caso di Gemma e Nicola – è che lo si faccia per la propria felicità. Non so cosa avrei fatto al posto della mia amica Gemma, ma comunque credo che nulla si possa giudicare se non si vive in prima persona. In ogni caso non penso che la differenza di età con un uomo molto più giovane di me mi spaventerebbe e, se fossi interessata come lo è Gemma, approfondirei la conoscenza per poi tirare le somme e capire se il ragazzo in questione sia o meno la persona giusta per me. Di certo avere un giovane corteggiatore mi lusingherebbe, questo sì”.

Ida afferma di vedere bene insieme Gemma e Nicola contrariamente a Karina Cascella che ha criticato entrambi.

Nonostante i dubbi di molti sulle reali intenzioni di Nicola, Ida è convinta che il 26enne sia realmente interessato alla Galgani.

“Guardando Nicola, inoltre, vedo in lui sincerità e un coinvolgimento emotivo vero. Vedo che è interessato non solo all’esteriorità di Gemma ma prima di tutto alla sua personalità, a ciò che di bello ha dentro di sé. E per me non esiste cosa più importante”, conclude la Platano.