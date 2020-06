Uomini e Donne: Veronica Ursida spiega perché ha lasciato il Trono Over

Uomini e Donne | Veronica Ursida, recentemente intervistata dal magazine dedicato al programma di Maria De Filippi, ha svelato il motivo per cui ha lasciato il Trono Over.

Veronica Ursida, durante l’ultimo appuntamento del Trono Over di Uomini e Donne, ha deciso di abbandonare il programma. La dama, è bene precisare, ha lasciato la trasmissione di Maria De Filippi in concomitanza con il cavaliere Giovanni Longobardi, ma quest’ultimo ha precisato che non le darà nessuna certezza in quanto non riesce a fidarsi di lei al punto tale da intraprendere una relazione.

La dama, nonostante ciò, ha scelto di lasciare il programma precisando il motivo di tale scelta.

“Sono davvero molto serena rispetto alla mia uscita dal programma” ha spiegato Veronica Ursida di Uomini e Donne, che è stata attaccata da Gianni Sperti e Tina Cipollari. “Avevo voglia di mettermi in gioco con Giovanni, non aveva senso rimanere ancora in studio” ha proseguito la dama del Trono Over. “Non sarebbe stato onesto rimanere lì e pensare ancora a lui” ha concluso.

Trono Over di Uomini e Donne | Veronica Ursida contro Armando Incarnato: “Non lo farei mai”

Veronica Ursida, tra una confessione e l’altra, ha deciso di replicare alle accuse di Armando Incarnato, che più di una volta in puntata ha rivelato di ricevere intesi sguardi da parte sua.

“E’ lui che non fa altro che guardarmi durante il corso delle registrazioni” ha sbottato Veronica Ursida contro Armando Incarnato, tra l’altro lui di recente si è lasciato andare ad uno sfogo su Instagram. “Io non gli ho rivolto un singolo sguardo e non ci ritornerei mai con lui” ha spiegato la dama.

Veronica Ursida e Giovanni Longobardi dopo Uomini e Donne provano a creare le basi di una possibile relazione, anche se lui non le ha dato tante speranze per un futuro insieme.