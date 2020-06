Michela Persico e Daniele Rugani si apprestano a diventare genitori. È il momento di iniziare a pensare al nome del nascituro, la giornalista chiama a raccolta i followers di Instagram.

Il nome è tutto, dicono, o forse no. Un dibattito che continua imperterrito sin dai tempi de “Il nome della rosa” di Umberto Eco e trova particolare sviluppo nel momento in cui – un nome – bisogna sceglierlo per qualcuno. Una bella responsabilità, soprattutto per due neo genitori che aspettano il primo figlio.

Allora, in loro soccorso, arriva il libro dei nomi: un’opera salvifica – sotto certi aspetti – che racchiude i nomi più gettonati e quelli meno utilizzati in Italia e non solo, tutto rigorosamente in ordine alfabetico. Le neo mamme e i neo papà ci si perdono dentro e partono i dibattiti: questo sì, questo no, quest’altro mi ricorda mio cugino, lo zio materno, e via discorrendo. C’è chi, invece, preferisce i nomi dei genitori. Il padre per il maschietto, la madre per la femminuccia: una sorta di tradizione che continua, nel loro ricordo qualora dovessero essere defunti.

Michela Persico, dubbi da mamma: la scelta del nome per la creatura

Tutto questo lo avranno passato e staranno continuando a passarlo anche Daniele Rugani e Michela Persico, la coppia si appresta a mettere al mondo il primo figlio. Lady Rugani, fra qualche mese, partorirà e per quella data un nome dovrà essere scelto necessariamente. I followers arrivano a rapporto, su invito della giornalista.

“Che nome mi consigliate?”, scrive su Instagram Michela Persico. Didascalia della foto con il pancione: i primi segni d’estate fanno capolino nell’outfit della giovane, si susseguono i primi nomi da parte dei followers. L’ordine alfabetico si snocciola commento dopo commento, la lista è appena iniziata: quello che per gli affezionati è un piacevole passatempo, per lady Rugani e il suo compagno è motivo di dibattito. Un nome è per sempre, proprio come l’affetto di chi lo ha scelto.

