Uomini e Donne | Arrivano le scelte in prima serata: tronista abbandona

Uomini e Donne potrebbe tornare in prima serata. Secondo recenti indiscrezioni, le scelte del Trono Classico saranno trasmesse in prime time, ma uno dei protagonisti di Maria De Filippi avrebbe deciso di concludere il suo percorso prima del momento della scelta.

Uomini e Donne è pronto a concludere questa stagione televisiva, per ritornare come di consueto dopo la pausa estiva. Secondo recenti indiscrezioni, però, quella che andrà in onda martedì non sarà l’ultima puntata dell’anno. Il motivo?

Secondo quanto annunciato da Budino Blog a metà giugno, circa, ci sarà un appuntamento speciale in prima serata con il dating show di Maria De Filippi, in cui verranno trasmesse le scelte in prima serata.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Pamela Barretta contro Enzo: “Mi faceva pesare i miei 36 anni”

Le scelte di Uomini e Donne saranno in prima serata, ma attenzione: ad andare in onda non sarà la scelta di Giovanna Abate, che è stata già registrata, ma quelle di Sara Shaimi e Carlo Pietropoli, che avrebbero continuato il loro percorso ma senza che questo fosse mandato in onda, per trasmettere poi il tutto in prima serata. A confermare questa notizia ci sarebbe anche il mancato ritorno dei due sui social, visto che il regolamento del programma impedisce che i tronisti siano attivi sui social.

Daniele Dal Moro abbandona il trono di Uomini e Donne? L’indiscrezione

Se Sara Shaimi e Carlo Pietropoli di Uomini e Donne hanno ancora i profili disattivati, confermando quindi la notizia che li vedrebbe protagonisti della prima serata, il discorso cambia radicalmente per Daniele Dal Moro, che è perfino tornato attivo sul suo profilo Instagram.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giulio Raselli: “Giovanna Abate? E’ la nuova Gemma!”

Secondo recenti indiscrezioni, infatti, Daniele avrebbe abbandonato il Trono Classico senza fare la sua scelta, quindi il suo percorso si sarebbe definitivamente concluso e a settembre, quando il programma ritornerà, non ci saranno più i vecchi tronisti a continuare il programma ma nuovi volti. Tale notizia, come anticipato, non è stata ancora confermata dalla produzione di Maria De Filippi.

Daniele Del Moro ha abbandonato Uomini e Donne? Tutti gli indizi trapelati sul web sembrano confermare questa tesi, ma non ci resta che attendere per avere ulteriori aggiornamenti.