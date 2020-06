Trono Over | Pamela Barretta contro Enzo: “Mi faceva pesare i miei 36 anni”

Trono Over | Pamela Barretta contro Enzo: “Mi faceva pesare i miei...

Trono Over | Pamela Barretta, recentemente intervistata dal magazine di Uomini e Donne, ha rivelato che il suo ex fidanzato Enzo Capo le faceva pesare i suoi 36 anni.

Pamela Barretta è stata una delle protagoniste indiscusse delle ultime puntate del Trono Over di Uomini e Donne a causa della sua relazione, finita male, con Enzo Capo.

La dama del parterre femminile, intervistata dalla rivista dedicata al programma di Maria De Filippi, ci ha tenuto a fare alcune precisazioni in merito a cosa l’ha fatta soffrire del suo rapporto, oltre alla sua fine chiaramente.

Pamela ha rivelato che nonostante non sia molto in la con gli anni, Enzo, che le ha lanciato diverse provocazioni sul web, le ha fatto passare che lei fa “grande”.

“Mi ha preso in giro per la mia età” ha rivelato la dama. “Mi faceva pesare l’idea di avere 36 anni“ ha spiegato. “Diceva che ero sì una bella donna, ma che ero “grande” ha spiegato tra le pagine del magazine dedicato al programma. “A causa di quest’argomento abbiamo litigato anche durante il weekend del suo compleanno”.

Pamela Barretta del Trono Over fa una precisazione dopo Uomini e Donne: “Lo faceva anche lui”

Pamela Barretta, durante il corso dell’intervista, ci ha anche tenuto a precisare che Enzo Capo a Uomini e Donne l’ha più volte accusata di utilizzare i regali del suo ex fidanzato, insinuando quasi come se ci fosse ancora un legame tra loro.

La dama del Trono Over ha rivelato che la colpevolizzava su qualcosa che in realtà faceva anche lui.

“Durante le registrazioni, mi ha sempre fatto pesare che avevo ancora i regali del mio ex” ha rivelato Pamela Barretta di Uomini e Donne, che ha mandato una diffida ad Enzo Capo. “Quando in realtà lui faceva la stessa cosa” ha spiegato la dama.

Tra Enzo e Pamela di Uomini e Donne l’amore sembra essere decisamente arrivato ad un punto di non ritorno.