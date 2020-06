Uomini e Donne | Giovanna sceglie Sammy: lui le tira un brutto scherzo

Uomini e Donne | Giovanna Abate ha scelto Sammy Hassan al Trono Classico. Lui prima di dirle sì le ha tirato un brutto scherzo.

Giovanna Abate ha finalmente fatto la sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne. La tronista, come trapelato in rete negli scorsi giorni, ha scelto di iniziare una relazione al di fuori degli studi Elios di Roma con il corteggiatore Sammy Hassan, ma quest’ultimo prima di dirle il suo sì ha deciso di tirarle un brutto scherzo. Che cosa ha fatto?

Sammy ha fatto credere a Giovanna di non voler avere assolutamente nulla a che fare con lei al di fuori del programma, in quanto in parecchie occasioni lo avrebbe offeso e mancato di rispetto.

Giovanna, che secondo Giulio Raselli è la nuova Gemma Galgani, non ha reagito bene, lanciando contro il suo corteggiatore la mascherina protettiva, mentre quest’ultimo stanco di ricevere critiche e attacchi da parte sua abbandonava lo studio.

Sammy Hassan ha tirato un brutto scherzo a Giovanna Abate e lei ci è cascata in pieno prima di ricevere il suo sì.

Sammy Hassan dice sì a Giovanna Abate a Uomini e Donne: il bacio con le mascherine

Maria De Filippi ha fatto credere a Giovanna Abate a Uomini e Donne che la puntata sarebbe terminata da lì al poco, il tempo che Tina Cipollari introducesse i saluti della redazione del programma per salutare il pubblico da casa, visto che il dating show riprenderà a settembre.

Sul videowall, però, al posto dei saluti della redazione è partito un video con protagonista Sammy Hassan, che secondo Giulio Raselli non è pronto per una scelta, in cui diceva di sì alla tronista, tornando poi in studio con un mazzo di fiori.

Sammy si è commosso nel scendere le scale e i due si sono abbandonati ad un tenero bacio con le mascherine, divertendo ed emozionando non solo il pubblico da casa ma anche tutti i presenti in studio.

Sammy ha detto sì a Giovanna Abate a Uomini e Donne. I due sono pronti a viversi il loro amore al di fuori delle telecamere di canale 5.