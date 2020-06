Gemma Galgani | Lorenzo Riccardi avverte Sirius: “Verrà fuori prima o poi”

Gemma Galgani e Nicola Vivarelli stanno proseguendo la loro conoscenza dopo il Trono Over di Uomini e Donne, ma Lorenzo Riccardi, intervistato dal settimanale Mio, ha lanciato un avvertimento al giovane corteggiatore.

Gemma Galgani da quando ha scelto di accettare il corteggiamento di Sirius, Nicola Vivarelli, al Trono Over ha attirato su di sé non poche polemiche da parte del pubblico di canale 5, ma non solo. Molti protagonisti, ed anche ex, di Uomini e Donne si sono sbilanciati in merito a questa conoscenza che ha attirato l’attenzione su di sé a causa della forte differenza di età tra i due.

Lorenzo Riccardi, ex tronista e opinionista del Trono Classico, in un primo momento aveva difeso Nicola ma ora sembra aver cambiato idea e sul settimanale Mio gli ha lanciato un avvertimento, affermando che non appena verrà annullato il distanziamento sociale verrà fuori la sua vera persona. Perché, arrivati a quel punto, dovrà per forza farsi avanti anche da un punto di vista fisico con Gemma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Giovanna Abate e Sammy | Armando Incarnato sulla scelta: “Sarà coatto, ma…”

“Onestamente spero per lui che sia sceso soltanto perché il distanziamento sociale e non ci si può toccare” ha dichiarato Lorenzo Riccardi contro Nicola Vivarelli, anche se non molto tempo fa lo aveva difeso confidando di comprendere il suo interesse per Gemma Galgani. “Ma poi o poi tutto questo finirà e lui dovrà farsi avanti” ha spiegato. “E lì verrà fuori chi è veramente!”

Lorenzo Riccardi provoca a Gemma Galgani e Nicola Vivarelli e poi svela un retroscena sul GF Vip

Lorenzo Riccardi ha lanciato una provocazione al giovane corteggiatore di Gemma Galgani, Nicola Vivarelli, affermando che prima o poi dovrà passare dalle belle parole ai fatti e a quel punto dovrà dimostrare se è realmente interessato o meno alla dama.

Oltre a parlare degli avvenimenti del Trono Over di Uomini e Donne, che ritornerà sul piccolo schermo a settembre, l’opinionista ha anche svelato un retroscena sul suo futuro in tv rivelando che lo scorso anno ha fatto il provino per il Grande Fratello Vip ma che le cose non sono andate come sperava.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Trono Over | Ida Platano e Riccardo Guarnieri di nuovo ai ferri corti?

Ma niente paura, perché Lorenzo, che ha fatto una confessione sul suo passato, è pronto a riprovarci anche quest’anno e giusto per non farsi mancare nulla ha intenzione di provare anche l’esperienza all’Isola dei Famosi. In modo tale da verificare in prima persona se prendere parte al reality show di canale 5 è così difficile come tutti i suoi partecipanti affermano.

“L’anno scorso, ormai lo sanno tutti, ho fatto il provino per il GF Vip ma non sono entrato” ha precisato Lorenzo Riccardi sul Grande Fratello Vip. “Se dovessero chiamarmi quest’anno, vedremo, ma sicuro terrei le persone attaccate alla tv!”