Temptation Island Vip 2020 | un rifiuto clamoroso

Temptation Island Vip 2020, arriva un altro no al cast dopo quello di Nina Moric. Anche Jane Alexander ha altri programmi per l’estate

Temptation Island Vip 2020, è caccia alle nuove coppie che animeranno la prossima edizione del docu reality di Canale 5. Al momento l’unica certezza è legata alla data di partenza in prima serata, il 7 luglio prossimo, ma sulle coppie massimo riserbo. In queste ore però è arrivato un rifiuto clamoroso da parte di un personaggio molto amato dal pubblico.

Lei è Jane Alexander, attrice che ha lavorato in diverse produzioni Mediaset (soprattutto fiction) ma nel suo passato ha anche la partecipazione al GF Vip. Il suo nome era stato fatto negli ultimi giorni come possibile partecipante, ma in realtà almeno per quest’anno non è nei suoi programmi.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Elia Fongaro e Jane Alexander: dopo la rottura,

Jane, intervistata dal portale ‘DiLei’, ha spiegato che in effetti un contatto da parte della produzione c’è stato, ma non ha portato a nulla. “Posso dirti che ho rifiutato di partecipare a Temptation Island. Probabilmente se mi chiedessero di fare l’Isola dei Famosi direi di no Pechino Express invece lo farei, mi piacerebbe tanto, è un’esperienza fighissima”. Secondo lei non c’è paragone con l’Isola, perché da una parte si tratta di un viaggio bellissimo e intrigante. Dall’altra invece suona in tutti in sensi come un’ultima spiaggia.

Temptation Island Vip 2020 , tutte le indiscrezioni

Così la produzione di Temptation Island Vip 2, che tornerà con Alessia Marcuzzi, dovrà pensare ad altri personaggi. E alcuni nomi sono già caldissimi. Come quelli di Antonella Elia, tra le protagoniste dell’ultimo edizione GF Vip, e del fidanzato Pietro Delle Piane. Da quando TvBlog ha fatto uscire ai loro nomi, non è ancora arrivata una smentita.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Jane Alexander, rivelazione shock su Instagram: “Si, mi vedo con…”

Un altro no invece l’ha detto Gennaro Lillio. Lui sì che, a differenza di Jane Alexander, Pechino Express l’ha fatto e si è pure divertito molto. Ma almeno per quest’anno va bene così. Nel game show di Rai 2 ha conosciuto la sua attuale compagna, Ema Kovac, è felice accanto a lei e non ha nessuna voglia di rimettersi in gioco.

Quindi niente villaggio in Sardegna per l’affascinante napoletano che ha bollato come una ‘fake news’ la notizia della possibile partecipazione. Chi vedremo quindi in compagnia della Marcuzzi?