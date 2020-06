Borse mini | Accessorio must have 2020 perfetto per la primaveraestate

Le borse mini sono un must have dell’intero 2020, particolarmente indicate per la primavera\estate soprattutto se con tracolla.

Nella moda si sa, gli eccessi sono quasi sempre ben accetti.

Ecco perché in questa primavera\estate 2020 noi fashion victim sembriamo aver detto basta alle mezze misure. Parlando di borse saranno infatti i due poli opposti a conquistare il nostro favore: le maxi bag da una parte e le mini bag dall’altra.

Borse grandissime e borse piccolissime completeranno così i nostri outfit, sempre con un occhio attento alla comodità e all’eleganza più ricercata.

Avendo già affrontato però il tema maxi bag ci sembra giusto dedicare dello spazio anche al polo opposto, le borse mini: quali modelli ci cattureranno in questa bella stagione? Scopriamolo insieme.

Borse mini per la primavera\estate 2020

Formato ridotto, design squadrato e una bella tracolla sono i tratti distintivi della mini borsa tipo di questa primavera\estate 2020.

Approfondendo l’argomento però possiamo arrivare a tracciare il profilo dei modelli che sembrano, nel dettaglio, essere i più quotati del momento.

Vediamoli in una dettagliata carrellata.

Brse mini a mano – Chiusura sia zip che con bottone a pressione nascosto ci ricordano tanto le signore di un tempo, vestite sempre di tutto punto anche per andare al mercato. Per la bella stagione sarà possibile riscoprirle anche in colori sgargianti o con vistosi decori floreali, un vero surplus di femminilità.

Camera bag – Se parliamo di must have e evergreen questa borsa ne è la perfetta incarnazione. Ispirata contenitori per le macchinette fotografiche di un tempo, questa borsa propone formato rettangolare dagli angoli stondati e una tipica chiusura con zip. Impeccabile ovviamente la tracolla.

Borse mini a tracolla – Non c’è donna che non le ami e non en possieda almeno una. Sono solitamente semplici e squadrate ma ultimamente abbiamo apprezzato molto le forme tondeggianti del modello bandoliera, perfette grazie a un pizzico in più di capienza. Il più delle volte in elle o ecopelle, presentano solitamente loghi ben visibili. Piccole ma certo non ante per passare inosservate.

Borse mini eleganti – Nessuna va a una cerimonia o prende parte a una cena importante con una stopper. La mini bag è da sempre sinonimo di evento formale, occasione per la quale propone linee, semplici, pulite e colori tenui, al massimo pastello. Nuance come rosa e azzurro nascita sono senza dubbio le più glamour in questo momento ma panna e nero restano gli evergreen con cui sarà impossibile sbagliare.

E voi, quale borsa mini preferite? Ne avete già molte nella vostra collezione?

Be’, per questa primavera\estate 2020 farete bene, a quanto pare, a fare una piccola scorta.

