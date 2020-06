Uomini e Donne | Giovanna e Sammy dopo la scelta: la reazione di Davide

Uomini e Donne | Sammy Hassan ha pubblicato il primo selfie di coppia con Giovanna Abate dopo la scelta. La reazione di Davide Basolo, l’Alchimista, non è tardata ad arrivare.

Uomini e Donne è terminato soltanto da 24 ore e già i suoi fan iniziano a sentirne la mancanza. Per questo motivo vanno a caccia sul web di novità riguardanti i suoi protagonisti. Non poteva sfuggire alla loro attenzione il primo selfie di coppia di Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta.

I due, dopo la messa in onda della puntata, hanno potuto viversi liberamente la loro storia d’amore, provando a vedere se funzionano anche al di fuori degli studi Elios di Roma.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Ida Platano scrive a Gemma Galgani dopo Uomini e Donne: “Non c’è distanza”

Nello scatto pubblicato da Giovanna Abate e Sammy Hassan di Uomini e Donne, tra l’altro Giulio Raselli ha commentato la scelta andata in onda lunedì, appaiono più felici che mai. Segno che entrambi non vedevano l’ora di viversi al di fuori del programma, ma come sta Davide Basolo, l’Alchimista?

Il ragazzo è la non scelta di Giovanna e nella sua reazione post puntata ha dimostrato che i suoi sentimenti erano davvero sinceri, ma come sta ora?

Come sta Davide Basolo dopo la scelta di Giovanna Abate a Uomini e Donne: “Provo a dimenticare”

Davide Basolo è ancora molto provato dal momento della scelta di Giovanna Abate. Il ragazzo, sul suo profilo Instagram, ha pubblicato una canzone di Ultimo. Canzone non a caso, visto che parla nella difficoltà di andare avanti e lasciarsi il passato alle spalle. Ogni riferimento alla sua conoscenza con l’Abate appare non del tutto casuale.

L’Alchimista, con giusta causa, ha tutta l’intenzione di voler dimenticare l’ex protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne e provare ad andare avanti con la sua avanti.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Temptation Island Vip: Gemma Galgani e Nicola Vivarelli nel cast? Il gossip

“Provo a dimenticare quelle scelte che fanno male” recita la canzone di Ultimo pubblicata da Davide Basolo dopo la scelta di Giovanna a Uomini e Donne, tra l’altro sono arrivate anche le prime parole d’amore della coppia. “Non mi resta che abbracciare le mie certezze a provare a darmi da fare”.

L’Alchimista era senza dubbio molto legato a Giovanna e ora sta provando ad andare avanti con la sua vita, ma non ha nulla di cui pentirsi visto che si è messo in gioco come non mai.

Intanto il pubblico del piccolo schermo, e della rete, ha chiesto a gran voce che Davide Basolo sia il prossimo tronista. Maria De Filippi ascolterà il volere dei telespettatori?