Giovanna Abate e Sammy Hassan, prime parole d’amore dopo la scenta a Uomini e Donne. Lui si sbilancia: “lo chiameremo amore”.

Prime, importanti parole per Giovanna Abate e Sammy Hassan che, dopo la scelta a Uomini e Donne, hanno raccontato le loro emozioni ai microfoni di WittyTv. Sguardi e sorrisi importanti tra la tronista e il corteggiatore che hanno deciso d’iniziare insieme un nuovo capitolo della loro conoscenza. Giovanna non nasconde il sentimento che prova per Sammy che, a sua volta, ammette di aver capito di provare qualcosa per lei il giorno in cui l’ha rivista in puntata.

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo Uomini e Donne: “è l’inizio di qualcosa di bello che viene chiamato amore”

Felici e sorridenti, dopo la scelta a Uomini e Donne, Giovanna e Sammy ripercorrono il percorso fatto insieme.

“Ho detto di si perché tra di noi si è creato un percorso nel percorso. Magari da casa c’è chi non l’ha potuto percepire, o non l’ha potuto vedere o apprezzare, ma quando noi ci guardiamo negli occhi… Sono i suoi occhi, quello che mi trasmettono, che mi hanno portato a dire si, mille volte si. Sicuramente abbiamo tanto da dirci e tanto da raccontarci, però il percorso che abbiamo fatto è stato vero, sincero. Se c’è da litigare si litiga, così come se c’è una carezza da darci ce la diamo”, ha detto Sammy.



Giovanna Abate che ha provocato le lacrime di Davide Basolo, ha aggiunto: “È uno sguardo che viene dopo alcuni sguardi. Non è il primo col quale lui mi guarda. Però se siamo nel mezzo di una lite, lui mi fa quello sguardo a me viene da sorridere, anche se sono arrabbiata. Io la prima cosa che ho detto è: “Ti vedrei fuori con me”, e ti ci vedo bene”.

Durante la prima cena organizzata dalla redazione, poi, Giovanna ha detto: “è l’inizio di qualcosa di bello che viene comunemente chiamato amore”. “Lo chiameremo amore pur noi”, è la risposta di Sammy.