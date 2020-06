Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne: lui torna su Instagram. Frecciatina a Davide Basolo? Fans scatenati.

La scelta di Giovanna Abate è Sammy Hassan. La tronista di Uomini e Donne che ha avuto un forte interesse per il corteggiatore 35enne sin dalla prima volta che lo ha visto, nonostante un rapporto di conoscenza fatto di alti e bassi, ha deciso di seguire il suo cuore scegliendo proprio Sammy il quale, nonostante nel corso delle puntate abbia espresso tutti i suoi dubbi, ha deciso di risponderle sì dando inizio ad un nuovo capitolo della loro conoscenza.

La scelta è stata registrata già da qualche giorno: cosa sarà successo dopo la registrazione?

Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne: lui sorride su Instagram

“Ciao my friend! Se i cavalli buoni si vedono all’arrivo ho paura che con st’amico non arrivo neanche al traguardo”, ha scritto Sammy pubblicando una foto su Instagram in cui sfoggia il suo miglior sorriso accanto ad un cavallo. Tra le storie di Instagram ha poi pubblicato una foto scattata in palestra scrivendo: “giornata importante. Meglio arrivare preparati”.



Il riferimento è alla puntata di Uomini e Donne dell’8 giugno, dedicata proprio alla scelta di Giovanna. La tronista ha deciso di concludere il suo percorso scegliendo l’uomo che le ha fatto battere il cuore sin dal principio. Nonostante l’arrivo dell’alchimista Davide Basolo, Sammy ha sempre avuto un posto speciale nel cuore della Abate.

Il feeling tra i due c’è stato sin dalla prima esterna e, anche le discussioni hanno dimostrato la voglia di entrambi di conoscersi. Per Gianni Sperti Giovanna è già innamorata. Molti fans di Uomini e Donne continuano a nutrire dubbi su Sammy che, tuttavia, ha già spiazzato rispondendole sì. Tra i due, dunque, la storia diventerà importante? I fans della coppia si augurano di sì.