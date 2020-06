Giovanna Abate sceglie Sammy Hassan: Davide Basolo in lacrime

Giovanna Abate ha fatto la sua scelta a Uomini e Donne con Sammy Hassan. Davide Basolo, l’Alchimista, è scoppiato in lacrime quando ha scoperto di non essere lui ad iniziare una relazione con la protagonista del Trono Classico.

Giovanna Abate ha fatto finalmente la sua scelta. La protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne ha scelto di iniziare una relazione con Sammy Hassan, ma prima di lasciare lo studio con lui ha avuto l’arduo compito di comunicare a Davide Basolo, l’Alchimista, che non è lui l’uomo con cui vuole provare ad avere un futuro.

La tronista, quando lui ha raggiunto lo studio, ci ha tenuto a ringraziarlo perché grazie a lui è riuscita a vivere una propria e vera favola, che sicuramente non avrà modo di ripetere durante l’arco della sua vita, ma purtroppo non può sceglierlo perché il suo cuore la spinge in un’altra direzione.

Giovanna Abate non ha scelto Davide Basolo a Uomini e Donne, nonostante lui fosse molto preso da lei, ma il suo cuore l’ha sempre indirizzata verso Sammy.

“Noi abbiamo fatto un percorso un po’ all’inverso, ci siamo presi prima mentalmente e poi il resto” ha spiegato Giovanna. “Mi hai regalato qualcosa che nessuno potrà mai darmi, e te ne sono grata, ma il mio sguardo va da un’altra parte” ha concluso la tronista, mettendo in chiaro che tra loro purtroppo non può nascere nessuna storia d’amore.

Davide Basolo piange per Giovanna Abate a Uomini e Donne: “E’ stato inutile”

Davide Basolo dopo aver realizzato di non essere lui la scelta di Giovanna Abate di Uomini e Donne, ha abbandonato gli studi Elios di Roma lasciandosi andare ad un lungo sfogo con la redazione di Maria De Filippi.

L’Alchimista ha confidato di essere pienamente consapevole dei rischi che correva partecipando in un secondo momento al programma, in quanto era chiaro che Giovanna fosse molto presa da Sammy Hassan, ma nonostante tutto ha provato a mettersi in gioco, sperando di riuscire ugualmente a conquistare il suo cuore ma purtroppo non è andata come sperato.

“Tutti mi avevano detto che lei era parecchio presa da Sammy” ha spiegato Davide Basolo in lacrime dopo la scelta di Giovanna, tra l’altro lei ha ricevuto un brutto scherzo da Hassan. “Ma ho voluto provarci, ho voluto rischiare fino in fondo” ha proseguito l’Alchimista. “Ma è stato tutto inutile” ha concluso amareggiato lui.

Davide Basolo ha pianto a Uomini e Donne per non essere la scelta di Giovanna. Il pubblico di Maria De Filippi, dopo questa puntata, spera però che l’Alchimista possa ritornare in studio. Magari questa volta in veste di tronista, sperando che possa finalmente trovare l’amore che spera.