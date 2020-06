Pau Dones degli Jarabe De Palo è morto: il cantante è stato stroncato da un tumore a 53 anni dopo aver combattuto a lungo contro la malattia.

Lutto nel mondo della musica per la morte di Pau Dones, il cantante degli Jarabe De Palo. L’artista è scomparso a soli 53 anni dopo aver combattuto a lungo contro un tumore. Ad annunciare la sua morte sono i giornali spagnoli e il sito della band con cui si era fatto conoscere e amare dai fans e dagli addetti ai lavori.

Pau Dones degli Jarabe De Palo è morto:

“La famiglia Dones Cirera comunica che Pau Dones è morto il giorno 9 giugno a seguito del cancro che gli era stato diagnosticato nell’agosto del 2015. Vogliamo ringraziare l’equipe medica e tutto il personale dell’Osedale de la Vall di Hébron, l’ospedale Sant Joan Despí Moisès Broggi, l’Istituto Catalano di Oncologia e tutti per il lavoro e la dedizione in tutto questo tempo. Chiediamo il massimo rispetto della privacy in questo momento difficile”.

Con queste parole diffuse attraverso un comunicato, la famiglia dell’artista ha annunciato la morte di Pau Dones, amatissimo anche in Italia sia dai fans che dai colleghi.

Dones era stato operato di cancro e i fans si erano stretti attoro a lui augurandogli una pronta guarigione. Nel 2016, ad un anno dall’operazione, aveva pubblicato un toccante messaggio.

“Dones 1, Cancro 0: a un anno da quando mi hanno diagnosticato il cancro, continuiamo nella vittoria. #JarabeControilCancro”, aveva scritto l’artista. Una battaglia che, purtroppo, il musicista non è riuscito a vincere.

L’artista spagnolo aveva un rapporto speciale con l’Italia ed oggi sono tantissimi coloro che lo piangono sui social.