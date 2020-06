Ricetta per perdere peso ed eliminare le tossine in 2 settimane

Combinando frutta e verdura per un concentrato di benefici, permetteremo al corpo di fare il pieno di antiossidanti e ritrovare il suo benessere.



Provenienti direttamente dagli Stati Uniti, le cure DETOX sono attualmente molto note in tutto il mondo. La loro finalità è quella di ripulire a fondo il corpo dalle tossine accumulate. Le virtù delle cure detox sono spesso sostenute dai naturopati poiché consistono principalmente nel purificare il corpo in modo naturale, ad esempio durante un cambio di stagione. Inoltre, la loro efficacia è intrinsecamente legata ai tesori di Madre Natura.

Per compensare gli eccessi e dare nuova energia al corpo, è essenziale prestare attenzione a determinati segnali: carnagione opaca o grigia, affaticamento inspiegabile e altre imperfezioni della pelle sono tutti indicatori che rivelano che il nostro corpo sta subendo un sovraccarico e questo aumenta la sua vulnerabilità alle malattie stagionali.

Perdere peso ed eliminare le tossine accumulate

Sebbene il nostro corpo sia dotato di organi emuntori che si occupano della sua purificazione, a volte capita che un accumulo di tossine interferisca con il loro corretto funzionamento e che in più ti aiuterà ad energizzare il corpo. Prima di scoprire la ricetta di una bevanda energetica per purificare il tuo corpo ed eliminare gli scarti, scopri tutti i benefici dei suoi ingredienti!

Limone

Ricchi di vitamine e minerali, i limoni sono ideali per contrastare l’azione dannosa delle tossine. Il limone, è ricco di vitamina C, un importante antiossidante utile per combattere l’azione dei radicali liberi e l’invecchiamento precoce delle cellule. Inoltre, stimola l’azione del sistema immunitario e quindi aiuta a combattere le patologie che compaiono alla fine di ogni stagione.

Non è tutto, gli agrumi contengono anche acido citrico che è molto efficace nello stimolare il fegato. In un’articolo pubblicato su le Figaro, Florence Foucault, una dietista e nutrizionista spiega che l’acido citrico stimola la produzione di bile che facilita il transito intestinale e di conseguenza migliora l’eliminazione dei rifiuti accumulati.

Zenzero

Spezia orientale dal sapore speziato, lo zenzero agisce in modo simile al limone, stimolando la produzione di bile. Questa azione unita alle virtù degli agrumi attiverebbe la digestione in modo considerevole. Inoltre, il rizoma asiatico è ricco di composti fenolici che, come spiega uno studio pubblicato dal Journal of Food Measurement and Memorization, avrebbero potenti benefici antiossidanti ottimi per ridurre o ritardare l’insorgenza di malattie legate allo stress ossidativo.

Cetriolo

Proveniente dalla famiglia delle Cucurbitaceae, il cetriolo si distingue per il suo notevole contenuto di acqua, che si dice superi il 95%! Considerato un frutto dal punto di vista botanico, è comunque riconosciuto come un ortaggio in termini culinari. Si noti che nonostante la sua disponibilità durante tutto l’anno, il suo sapore è particolarmente gradevole tra i mesi di maggio e luglio.

Ma oltre a queste informazioni generiche, può essere molto utile sapere che il cetriolo è, insieme a limone e zenzero, un potente antiossidante. Grazie al suo contenuto di fitonutrienti, offre al corpo un ulteriore modo naturale di difendersi dall’invecchiamento precoce delle cellule. Il cetriolo può facilmente essere incluso nell’alimentazione quotidiana per promuovere l’idratazione del corpo e migliorare l’aspetto della pelle eliminando le tossine.

Ricetta di una super bevanda DETOX

Ora che sai di più sui benefici dei tuoi ingredienti, passiamo alla ricetta per questa bevanda disintossicante:

Ingredienti

– 2 limoni a fette (biologici)

– Una radice di zenzero fresco grattugiata (circa 2,5 cm), biologica

– Un cetriolo affettato (biologico)

– 500 ml di acqua

Suggerimenti per la preparazione

Molto semplice da preparare, questa bevanda richiede solo di mettere tutti gli ingredienti in una caraffa, tenuta in frigo durante la notte per essere consumata al risveglio. Puoi aggiungere alcune foglie di menta o mezzo cucchiaino di miele (biologico) per migliorare il sapore.

Ovviamente, questa bevanda dovrà essere accompagnata da una dieta sana ed equilibrata che esclude gli alimenti ricchi di grassi e zuccheri devono per consentire al corpo e agli organi di eliminare le tossine che lo ostruiscono. Questa bevanda DETOX dovrebbe essere consumata ogni giorno per 2 settimane.

Avvertenze: Questa bevanda non è raccomandata a persone che soffrono di ulcere, bruciori di stomaco o allergie agli agrumi. Va anche evitato prima di eventuali interventi a causa delle proprietà anticoagulanti dello zenzero. Consultare sempre il proprio medico curante prima di iniziare qualsiasi cura anche se naturale.