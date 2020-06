Uomini e Donne | Giulio Raselli su Giovanna Abate: “Lo ha dimostrato”

Uomini e Donne | Giulio Raselli, dopo la scelta di Giovanna Abate al Trono Classico, si è lasciato andare ad una riflessione in merito alla trasmissione di Maria De Filippi.

Non è un mistero che Giulio Raselli, forse anche merito del lockdown, abbia seguito con attenzione il percorso di Giovanna Abate a Uomini e Donne.

L’ex protagonista del Trono Classico ha, infatti, più volte commento ciò che accadeva in studio e, ovviamente, non poteva non dire la sua in merito alla scelta di Giovanna, che ha voluto di iniziare una relazione al di fuori del programma con il corteggiatore Sammy Hassan.

Giulio, contrariamente a quanto possano pensare in molti, ha spesso belle parole per Giovanna, anche se l’ha definita la nuova Gemma Galgani, ha rivelato che la sua ex corteggiatrice rappresenta la dimostrazione che se ci si crede davvero fino in fondo nel percorso televisivo negli studi Elios di Roma, si esce nel mondo esterno con ciò che si vuole: l’amore.

“Anche oggi, con la scelta di Giovanna, si ha avuto la dimostrazione che se si arriva fino in fondo in quello studio” ha esordito Giulio Raselli dopo la scelta di Giovanna Abate. “Sei in grado di trovare quello che cercavi” ha concluso, facendo notare che ora anche Giovanna ha finalmente ottenuto quello che da sempre voleva: l’amore.

Giulio Raselli si congratula con Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta a Uomini e Donne

Giulio Raselli, oltre a lasciarsi andare ad una riflessione sul Trono Classico di Uomini e Donne, si è anche voluto congratulare con Giovanna Abate e Sammy Hassan, visto che ha avuto modo di conoscerli entrambi.

L’ex tronista ha conosciuto Giovanna durante il suo percorso, visto che lei era una delle sue corteggiatrici, e Sammy durante l’esperienza a Temptation Island, in quanto anche lui ricopriva il ruolo di tentatore.

“Ovviamente ci tengo a fare anche i miei più cari auguri a questa nuova coppia” ha prontamente aggiunto Giulio Raselli dopo Uomini e Donne. Anche se non era convinto che Sammy Hassan fosse pronto per un’eventuale scelta, ma evidentemente la sua impressione sul corteggiatore era del tutto errata visto che è sembrato ben predisposto a voler abbracciare Giovanna al di fuori del programma.

Giulio Raselli su Giovanna e Sammy ha sempre speso belle parole e spera che il loro amore possa essere bello come quello che prova lui per la sua Giulia D’Urso.