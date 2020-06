Il bambino a 6 anni: cosa sta cambiando?

Il tuo bambino ha appena spento 6 candeline? Scopri come cambia la vita a sei anni e quali sono le abilità ed i traguardi

Il bambino di 6 anni è ora molto attento fisicamente e intellettualmente. Questa è anche l’età dell’ingresso alla scuola elementare. Diamo un’occhiata più da vicino ai diversi cambiamenti che il bambino affronta a 6 anni.

Bambino a 6 anni: tanti nuovi traguardi

Abilità motorie a 6 anni



Il bambino di 6 anni corre con grande agilità, quasi come un adulto. Ha un migliore equilibrio che gli permette ad esempio di stare su un piede per dieci secondi. Può anche saltare a breve distanza. Pedala sempre meglio sulla sua bicicletta, usando le ruote stabilizzatrici. Il bambino di 6 anni è ora in grado di giocare a giochi che richiedono più movimenti contemporaneamente e quindi, un buon coordinamento: correre e colpire la palla, camminare e prendere oggetti, ecc.

Le sue capacità motorie stanno migliorando chiaramente. Il tuo bambino può allacciarsi facilmente la cintura di sicurezza da solo in macchina, alza più facilmente la cerniera della felpa e inizia ad acquisire il gesto giusto per allacciarsi i lacci delle scarpe. I suoi disegni sono più precisi: le caratteristiche facciali dei suoi personaggi sono meglio definiti, bottoni e dettagli adornano gli abiti, ecc.

A 6 anni, il bambino ama colorare e si impegna in questo esercizio con grande applicazione. È in grado di non superare le linee diconfine deidisegni. Infine, può piegare ordinatamente una pagina, allineando bene i due angoli. Mettere una scrivania nella camera da letto del bambino di 6 anni può consentirgli di impegnarsi in attività creative come scrivere, disegnare o tagliare.

Sviluppo emotivo del bambino di 6 anni

A 6 anni, tuo figlio ha un controllo migliore sull’espressione delle sue emozioni. È in grado di esprimerle con maggiore chiarezza, il che evita le frustrazioni che spesso provocano rabbia, pianto o gesti di nervosismo. Se ancora non gli piace aspettare molto, è comunque in grado di prendersi cura di se stesso, nella maggior parte dei casi per mezz’ora.

Tuttavia, questa è una media ed è essenziale tenere presente che tutti i bambini hanno la loro personalità. Il bambino di 6 anni ora ha una migliore sicurezza di sé, il che gli consente di costruire facilmente relazioni con i suoi piccoli amici. Gli piace imitare il suo entourage da adulto, specialmente quelli del suo stesso sesso. Il bambino di 6 anni fa chiaramente la differenza tra i due sessi. Cerca l’approvazione degli adulti molto di più e talvolta agisce esclusivamente per compiacere e soddisfarli.

Evoluzione intellettuale del bambino di 6 anni

Il tuo bambino, a 6 anni, è in grado di attendere il suo turno durante una conversazione. Il suo vocabolario è ora molto sviluppato e comprende generalmente da 4.000 a 5.000 parole. Compone frasi complesse, anche se a volte esita ancora sulla coniugazione. Il bambino di 6 anni è in grado di adattare le sue parole, il ritmo della sua voce e la sua intonazione secondo il suo interlocutore. Racconta spontaneamente la sua vita quotidiana, nei minimi dettagli.

Quando hai l’opportunità, la sera, puoi chiedere a tuo figlio di 6 anni cosa ha fatto durante il giorno. Questo gli permette di fare uno sforzo per ricordare e ricostruire eventi passati usando il passato composto e l’imperfetto.

Comportamento sociale del bambino di 6 anni

In un gruppo di bambini, il bambino di 6 anni ora può gestirsi da solo perché accetta e rispetta le regole. È abbastanza capace di collaborare, ma questo funziona meglio se è supervisionato da un adulto, questo può davvero rassicurarlo e incoraggiarlo a prendere decisioni. Come gruppo, possono sorgere conflitti di rivalità. A 6 anni, il bambino tende a denunciare i suoi compagni, soprattutto in caso di inosservanza delle regole. Tuttavia, una volta risolto il conflitto, inizia a essere in grado di scusarsi spontaneamente e chiedere perdono.

Presto troverà per sé gesti di riparazione, dopo un conflitto (come offrire un disegno, abbracciare o dare il suo dolce). Per sviluppare le loro abilità sociali, puoi aiutare tuo figlio aiutandolo a trovare la soluzione a un conflitto che si oppone ai suoi fratelli e sorelle o ai loro compagni. È un comportamento che può quindi riprodurre in modo indipendente.

Il bambino di 6 anni compie progressi visibili in tutte le aree. Per aiutarlo e incoraggiarlo, prenditi sempre il tempo di chiaccherare con lui, di chiedergli dei suoi amici, delle sue attività preferite, ecc. Queste chiacchierate gli insegnano a sintetizzare il suo pensiero, a sviluppare una riflessione su ciò che ha vissuto, ma anche a capire che sei veramente interessato a lui.

