Serena Enardu e Pago ai ferri corti | Lei: “Vuole uscirne da vittima”

Serena Enardu, recentemente intervistata dal magazine dedicato a Uomini e Donne, ha accusato il suo ex Pago di volerne uscire da vittima dalla fine della loro relazione.

Serena Enardu, qualche tempo fa, sul suo profilo Instagram, ha annunciato la fine della sua relazione con il cantante Pago. A nulla sono serviti i tentativi della coppia, anche a livello mediatico attraverso la partecipazione al Grande Fratello Vip, di ritornare insieme e riprovare a mettere insieme i cocci del loro amore; in quanto il rapporto è di nuovo giunto al capolinea e non sembra esserci nessuno spiraglio di luce che i due possano ritornare ad amarsi come un tempo.

Recentemente intervistata dal magazine di Uomini e Donne, Serena si è scagliata contro le recenti dichiarazioni dell’artista sardo sul settimanale Chi. Dichiarazioni in cui l’aveva accusata di avergli mentito in quanto non avrebbe avuto un semplice flirt o poco di più con Alessandro Graziani ma una vera e propria storia d’amore.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serena Enardu punge dopo la rottura con Pago: “Ho un nuovo fidanzato”

Per questo motivo Serena Enardu ha accusato Pago di voler fare la vittima, aggiungendo anche che non è stata assolutamente avvertita da lui delle dichiarazioni che avrebbe rilasciato sul settimanale, ma non solo.

La Enardu ci tiene a puntualizzare che lei ha sempre raccontato tutto a Pacifico Settembre riguardo il suo rapporto con Alessandro Graziani, che lo ha accusato di averlo tirato in ballo solo per dare maggiore visibilità alla vicenda, ribadendo ancora una volta che tra loro non c’è stato niente di più che una semplice conoscenza.

Serena Enardu racconta perché ha cacciato Pago di casa: “La situazione è degenerata”

Serena Enardu si è anche tolta qualche sassolino dalla scarpa, raccontando cos’è successo la famosa notte in cui lo ha cacciato di casa. Versione che va un po’ a cozzare con quanto rivelato da Pago, che ha rivelato di averla lasciata lui dopo aver letto alcune conversazioni tra lei e Alessandro Graziani. Conversazioni che proverebbero, a detta di lui, che tra loro ci sia stata una vera e propria relazione.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Uomini e Donne | Giovanna e Sammy nel cast di Temptation Island? Il gossip

Serena racconta di come una tranquilla cena tra loro sia assolutamente degenerata quando lei ha iniziato ad appoggiare alcune scelte intraprese da un suo amico. Scelte che non sono state assolutamente condivise da Pacifico Settembre, che non sembra averle chiuso totalmente le porte.

“Non racconterò tutto quello che è successo, perché ci tengo a tutelarlo in quanto padre“ ha premesso Serena sulla furiosa lite con Pago. “Quella sera io avevo appoggiato alcune scelte prese da un mio amico, scelte che lui bocciava totalmente” ha spiegato l’ex tronista di Uomini e Donne. “Da lì c’è stato una reazione a catena e le cose sono degenerate”.

“Io l’ho cacciato di casa e lui è andato a dormire nella taverna” ha proseguito la Enardu nel suo racconto. “Se ne sarebbe dovuto andare il giorno dopo, ma mentre io ero in bagno lui si è messo a controllare il mio telefono e non era la prima volta che lo faceva” ha concluso.

Serena Enardu e Pago sono arrivati al capolinea e mentre lui sembra non aver perso le speranze, lei avrebbe totalmente chiuso ogni rapporto.