Serena Enardu punge dopo la rottura con Pago: “Ho un nuovo fidanzato”

Serena Enardu, finita al centro della polemica a causa della recente rottura con il cantante Pago, ha provocato gli utenti della rete affermando di avere al suo fianco un nuovo fidanzato.

Serena Enardu, inutile negarlo, è uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi tempi. Il tutto è dovuto alla sua relazione, ormai finita, con il cantante Pago. I due, dopo aver deciso di prendere parte alla seconda edizione di Temptation Island Vip, si sono ritrovati ad essere i protagonisti della cronaca rosa a causa delle dinamiche createsi durante la loro permanenza nel programma e anche per la successiva esperienza al Grande Fratello Vip dove avevano provato a recuperare il loro rapporto sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5.

Ora la Enardu, stufa di essere continuamente criticata dal popolo della rete, ha deciso di lanciare una nuova provocazione, ironizzando sulla presenza di un ipotetico fidanzato che ovviamente non esiste.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Pago | Miriana Trevisan svela: “Serena Enardu? Non è stata sincera”

“Devo sbrigarmi con il trucco perché giù ad aspettarmi c’è il mio nuovo fidanzato“ ha provocato la Enardu, che ha precisato che non vuole assolutamente fare il ruolo della vittima. “Mi sta preparando l’aperitivo e mentre lui prepara io scendo” ha continuato ironica Serena.

“Magari ascoltiamo un po’ di musica e mi faccio raccontare quello che ha fatto durante la giornate e soltanto dopo poi gli ho racconto quello che ho fatto” ha concluso pungente.

Serena Enardu ha provocato i fan su Instagram affermando di avere un nuovo fidanzato. Ovviamente il tutto è stato detto con tono ironico, in quanto l’ex tronista di Uomini e Donne dopo la rottura con Pago non ha nessuno al suo fianco, ma ha lanciato ugualmente una frecciatina ai suoi haters.

Serena Enardu lancia una provocazione dopo la rottura con Pago: “Dite che sono una poco di buono”

Serena Enardu ha continuato con lo scherzo, rivelando che non ha nessuna intenzione di presentare pubblicamente il suo nuovo compagno, quello venuto dopo la tormentata relazione con Pacifico Settembre. In quanto se lo facesse ora, a distanza di poco dalla rottura, risulterebbe ai loro occhi come una poco di buono.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Serena e Pago | Alessandro Graziani: “Vogliono approfittarsi di me”

“No ragazzi, non ve lo presento questo nuovo” ha subito rivelato l’ex di Pago su Instagram, tra l’altro lui ha rivelato di non avere rimpianti sul loro rapporto. “E’ ancora presto ora, aspettiamo un po'”

“Se ve lo presento ora, dopo mi dite che io sono una poco di buono che fa le cose di fretta” ha provocato la Enardu. “A questo punto preferisco tenerlo nascosto ancora per un po'” ha concluso. “Anche perché io non ho bisogno di fare notizia“ ha aggiunto.

Serena Enardu dopo la rottura con Pago ha preferito togliersi qualche sassolino dalla scarpa contro coloro che puntualmente l’attaccano sul web.