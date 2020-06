10 dilemmi la cui risposta ti permetterà di conoscerti meglio

Scegli una tra le risposte suggerite per queste 10 situazioni per intraprendere un percorso introspettivo e conoscerti meglio.

Una famosissima frase di Socrate diceva “Conosci te stesso”, questa frase ha attratto i filosofi di tutti i tempi ed è stata citata innumerevoli volte nel corso della storia perchè racchiude un enorme significato. Conoscere se stessi serve per progredire bene nella vita, è una sorta di auto-aiuto per accettarci come siamo e per agire secondo il proprio modo di essere per fare le scelte che più ci si adattano e ci rendono felice.

Alla fine la vita si basa su una serie di scelte e più sappiamo chi siamo e cosa vogliamo più faremo le scelte giuste per noi. Prenderedelle decisioni e fare delle scelte non è facile come sembra perché siamo divisi tra desideri che divergono e che si scontrano quotidianamente. Quindi, per aiutarti a vedere un pò più chiaramente in te stesso, abbiamo immaginato per te 10 dilemmi che potrebbero accaderti nella vita. Immagina cosa faresti in quella situazione e capirai molto di te.

SULLO STESSO ARGOMENTO:Sincronicità | Niente avviene per caso, le coincidenze non esistono

Conosci te stesso

Ecco una serie di situazioni che potrebbero realmente accaderti nella vita. Devi solo immaginare cosa faresti in quei casi. E se mai vuoi andare oltre, non esitare a chiederti perché hai scelto questa o quella risposta, focalizzarti sulle risposte che ti hanno sorpreso, e cambiare le cose nel caso in cui senti che le tue risposte non ti soddisfano e così via. Buona introspezione.

1. Un caso idraulico

Hai avuto una perdita e l’idraulico ti dice che 200 € è il costo per le riparazioni. Tuttavia, ti offre di dichiarare alla tua assicurazione di aver sostenuto € 600 di costi di riparazione e di condividere il rimborso del bonus di € 400.

A) Accetti.

B) Rifiuti e cambi idraulico.

2. Una recensione molto importante

A lavoro ti hanno dato la possibilità di fare degli esami per progredire. Superare questi esami ti potrebbe aprire le porte al lavoro dei tuoi sogni. Poco prima di iniziare, vedi sul pavimento della stanza accanto una copia del questionario che è caduta sul pavimento. cosa fai?

A) Non la guardi.

B) La guardi e cerchi le risposte alle domande delle quali non sai la risposta, su Internet il più rapidamente possibile.

3. Il consiglio del medico

Per la tua salute, il medico ti dice che sarebbe bene perdere dieci chili.

A) Non fai niente.

B) Inizi una dieta ma non ti ci attieni.

C) Segui una dieta, perdi questi chili e continui a stare attento a non riprenderli.

D) Segui una dieta, perdi questi chili ma li riprendi perché hai smesso di prestare attenzione.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Psiche | 22 cose che non potrai mai dimenticare

4. Una macchina nuova

La tua auto è un pò vecchia ma ancora funzionante nonostante due tre graffi e alcune ammaccature. Vedi un’auto che ti piace davvero ad un prezzo affare, ma che comunque non rientra nel tuo budget.

A) La prendi comunque e ti indebiti perché “sarebbe un peccato perdere questa occasione”

B) Non la compri

5. L’avventura iniziale

Uno dei tuoi amici ti invita a partecipare con lui / lei alla creazione di un’impresa che potrebbe pagare molto ma che implica che lasci il tuo lavoro. Il tuo lavoro attuale non ti fa impazzire ma ti offre una situazione stabile. Cosa fai?

A) Dici di si.

B) Chiedi il parere di diverse persone neutrali e “esperti” nel settore e se sembrano favorevoli, accetti.

C) Rifiuti perché è troppo rischioso.

6. Un contratto succoso

Vendi software per un’azienda e quando stai per firmare un enorme contratto a 5 cifre, studiando la concorrenza, ti rendi conto che il tuo software è meno efficiente di quello del tuo nemico numero 1.

A) Non dici niente al tuo cliente.

B) decidi di essere trasparente.

7. Fine settimana festivi

Non sei soddisfatto della tua vita e durante il fine settimana fai festa e bevi a fiumi. La tua famiglia inizia a preoccuparsi per te:

A) Dici loro che va tutto bene e che non ci sono problemi.

B) Ti dai una calmata in merito ad alcol e fumo.

C) Smetti completamente di bere e fumare.

D) Continui ma mentendo alla tua famiglia e dicendo loro che ti sei dato una calmata.

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE: Psiche | Ecco chi ti ruba la vitalità senza che tu te ne accorga



8. L’amore sul posto di lavoro



Il tuo capo, al quale piaci, ti offre di uscire insieme. anche a te lui piace molto. Tuttavia, i regolamenti interni vietano formalmente le relazioni romantiche in azienda, ma sai anche che potresti trarne alcuni vantaggi professionali. Cosa fai?

A) Esci con lui.

B) Rifiuti per rispettare le regole e non metterti in una situazione potenzialmente pericolosa.

9. Una professione di passione

Il tuo lavoro è la tua passione e hai raggiunto l’età pensionabile. Hai la possibilità di affidare tutto ad uno dei tuoi giovani colleghi che è altrettanto appassionato e motivato, potrebbe sostituirti e sarebbe anche meglio di te.

A) Ti ritiri.

B) Continui a lavorare.

10. Una scoperta sospetta

Tu e il tuo partner non utilizzate il preservativo da molto tempo quando ti capita di trovarne una scatola nel suo beauty case. Cosa fai?

A) Non fai niente.

B) Lo metti in discussione: se ha avuto un’avventura, accetti la cosa.

C) Lo metti in discussione: se ha avuto un’avventura lo perdoni se mette fine alla storia.

D) Lo metti in discussione: se ha avuto un’avventura, lo lasci.

E) Lo metti in discussione: se dice che ha comprato questi preservativi per un amico, lo lasci.

F) Lo metti in discussione: se dice che ha comprato questi preservativi per un amico, gli credi e fine della storia.

Bene, questa è la fine dei dilemmi, speriamo che ti abbiano aiutato a imparare qualcosa in più su di te.

Scopri tutti i nostri articoli nella sezione Psiche e Personalità e conosci meglio te stesso e rendi migliore le tue relazioni con gli altri.