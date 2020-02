Sincronicità | Niente avviene per caso, le coincidenze non esistono

La sincronicità è un concetto universale secondo il quale le coincidenze e gli incidenti non esisterebbero, tutto avverrebbe per una ragione ben precisa.

La sincronicità è un concetto spirituale noto anche col nome di “destino” dalle religioni. Secondo questo concetto l’universo ci invia dei segni per ricordarci della sua esistenza. Questi segni possono essere diversi e si manifestano a tutti almeno una volta nella vita. Per esempio il segno potrebbe essere quello di vedere numeri che si ripetono, ricevere un messaggio da parte di una persona che ci è venuta in mente, parlare dell’eventualità che accada quel qualcosa e vederlo verificare. Secondo la sincronicità non si tratta mai di incidenti o coincidenze, tutto accade per un motivo specifico.

Tutto accade per un motivo preciso

Il concetto di sincronicità è qualcosa di sconosciuto per molti di noi. Le sue radici risalgono alla psicologia junghiana, che traduce il termine sincronicità con una “coincidenza” che produce una forte emozione che ha un grande significato. Questo avvenimento altro non sarebbe che un messaggio inviato dall’ Universo in un momento specifico per trasmettere un insegnamento. Solo essendo consapevoli di questo si potrà capire la motivazione del messaggio e contemporaneamente comprendere meglio noi stessi e chi ci circonda.

Essere in grado di trarre dall’Universo i giusti insegnamenti ci permetterebbe di elevare la nostra spiritualità e intraprendere il cammino che ci conduce alla felicità, una meta alla quale aspiriamo tutti.

Sincronicità: un concetto junghiano

Il fondatore del concetto di sincronicità è il padre della psicologia junghiana, Carl Gustav Jung. Jung è uno psicoanalista aspramente criticato per aver teorizzato un concetto secondo il quale mette in discussione la concidenza. Jung definiva sincronicità “una coincidenza temporale di due o più eventi non correlati fra loro da una stessa causa, che però hanno lo stesso significato o un significato simile“

Per rendere l’idea della trascendenza del concetto di coincidenza egli fa un esempio molto concreto citando un pezzo autobiografico: la teoria dello scarabeo.

Immaginate la situazione seguente: uno psicologo conversa con una paziente che racconta di un suo sogno nel quale riceveva in dono uno scarabeo d’oro. Mentre la donna parlava di questo insetto, Jung si volta attratto da un rumore e nota uno scarabeo che appare sulla finestra del suo gabinetto. Una coincidenza? Niente affatto. Secondo Jung, lo scarabeo, simbolo per eccellenza di rinascita, era “comparso” nel momento analitico più idoneo, per aiutare la donna a aprirsi a una dimensione più spirituale e permetterle di superare le difese che le impedivano di fare progressi nella terapia psicologica”.

Oggi molti libri sullo sviluppo personale parlano della sincronicità come di un concetto che arriva a diffondere un’esperienza personale comune.

Le diverse forme di sincronicità

Per le persone scettiche la sincronicità non esiste, sono solo coincidenze. I segni della sincronicità spesso passano inosservate ai loro occhi semplicemente perchè non hanno imparato a notarli. I segni della sincronicità possono essere dei deja-vu, dei sogni premonitori, numeri che si ripetono. Questi “segni” possono trasformare la vita di una persona, si pensi per esempio a quando accade qualcosa che ti impedisce di salire su un veicolo, per esempio un treno, che verrà coinvolto in un incidente che provocherà la morte di molti passeggeri.

Le ore speculari sono un segno tipico di sincronicità. I numeri che si ripetono sono un segno psicologico e spirituale allo stesso tempo perchè è il segno che il tuo “angelo custode” tenta di comunicare con te. Non sottovalutare il fatto di svegliarti improvvisamente e notare che il tuo orologio, ad esempio, mostra le “11:11” potrebbe trattarsi di un messaggio importante da interpretare. Un messaggio che fornisce una risposta chiara alle tue domande a livello personale, sentimentale o professionale.

Segni che dobbiamo interpretare con attenzione per poter prendere le giuste decisioni.

La sincronicità in amore

La sincronicità si manifesta in molte coppie che hanno parecchia affinità. Questa li rende capaci di produrre atti simultanei: ripetere le stesse frasi, acquistare gli stessi regali, inviare lo stesso messaggio nello stesso momento, tutti segni attraverso i quali l’universo vi sta indicando che siete fatti l’uno per l’altro. Circostanze simili possono verificarsi anche per i singol che si ritrovano per esempio ad incontrare la stessa persona in luoghi diversi. Questi eventi “fortuiti” potrebbero essere la prova che la sincronicità desidera farvi incontrare.

La sincronicità introspettiva

La sincronicità può manifestarsi in modo palese in qualsiasi momento, soprattutto nei momenti di dubbio. L’introspezione è favorevole a questi segni poiché ti permette di osservare ciò accade dentro di te.

Ascoltare i tuoi pensieri e le tue emozioni ti consente di stabilire le giuste connessioni con gli eventi di una vita passata o presente. Questi segni ti permettono anche di prendere decisioni che cambiano radicalmente la vita. Questi segni si presentano soprattutto durante una fase di transizione in cui una persona mette in discussione la sua esistenza e cerca di prendere una decisione che lo conduca ad una svolta radicale.

