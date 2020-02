La celebre influencer Chiara Ferragni ha deciso di annullare due importanti viaggi di lavoro per poter stare accanto alla sua famiglia

L’emergenza Coronavirus colpisce tutti, anche le Vip come come Chiara Ferragni. La più celebre delle fashion blogger e moglie di Fedez, ha infatti annunciato tramite un post su Instagram la sua decisione di rinunciare a due viaggi di lavoro.

Chiara avrebbe dovuto andar a Parigi e partecipare ad un safari, ma l’influencer vista l’emergenza del momento ha deciso di restare a casa accanto alla sua famiglia, il piccolo Leone e il rapper.

Rassicura tutti i suoi fans dicendo che continuerà a postare da casa. Una casa in cui lavorerà per questo periodo tutto il suo staff permettendo così a Chiara di non doversi spostare. La Ferragni poi invita i suoi tanti followers a rimanere uniti e calmi e dice: “Ascoltare quello che ci dicono le istituzioni e sono sicura che avremo la forza per superare anche questa cosa tutti insieme”.

