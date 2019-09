Noti spesso numeri che si ripetono? non è una coincidenza

Secondo alcuni questi numero nascondono un significato particolare, per esempio che qualcuno ti sta pensando in quel momento, altri pensano che l’universo stia cercando di inviare un messaggio. Ecco tutta la verità sui numeri speculari!

Tra le credenze popolari, i numeri speculari, chiamati anche numeri doppi, sono una superstizione che collega l’osservazione delle doppie cifre a diverse ipotesi. In effetti, stiamo parlando di una sincronicità temporale dovuta al subconscio, una figura sorprendente che ci ricorda un evento della vita, un angelo custode che cerca di guidarci o semplicemente l’affermazione di un sentimento che sperimentiamo.

I numeri speculari non sono una coincidenza

Il numero più potente è 11, specialmente nel suo binario 11: 11. Se vedi questo doppio numero, significa che sei pronto a provare l‘amore incondizionato e che sei pronto a trascendere la dualità.

Questa superstizione è un intervento divino, è l’intersezione tra la realtà superiore e il mondo fisico. Quando ciò accade, fermati un attimo e esprimi un desiderio, chiedi qualcosa o semplicemente chiudi gli occhi e lasciati trasportare dall’oscurità!

Le rivelazioni che potresti avere non si presentano sotto forma di parole o concetti ma come uno stato d’essere.

I numeri master hanno significati diversi e ognuno rappresenta uno stadio o un livello di iniziazione diverso nel nostro viaggio spirituale sulla Terra.

Ecco il loro significato ora per ora:

00:00: Devi fare una scelta molto importante. Altrimenti, alcune situazioni della tua vita torneranno al punto di partenza.

01:01: cogli l’occasione per isolarti per trovare il tuo vero io.

02:02: Una persona molto vicina può nascondere qualcosa di importante.

03h03: Attenzione perché una persona molto vicina a te è pericolosa.

04:04: evidenzia tutte le tue qualità e tutto andrà bene.

05:05: tieni sempre i piedi per terra e non farti impressionare dagli altri!

06:06: Sei molto più importante di quanto pensi per una persona molto vicina.

07:07 AM: una persona con gli occhi chiari è innamorata di te.

08:08 AM: sta per accadere un grande cambiamento ma non necessariamente positivo!

09:09: Sei sulla buona strada per costruire una bella amicizia.

10:10: qualcuno si è innamorato follemente di te.

11:11: Sei profondamente innamorato, ma potresti soffrire, sii vigile!

12:12: Esprimi un desiderio e soprattutto divertiti!

13:13: Se ti senti perso, stai certo che uno dei tuoi desideri diventerà realtà.

14:14: Questo non è il momento di arrendersi. Riprova e persevera!

15:15: il tuo ex muore ancora per te.

16h16: una persona bionda prova dei sentimenti per te. Entra in contatto con la natura per assorbire tutto il suo potere.

17:17: è un buon momento per la creazione e l’immaginazione. Complimenti per la tua forza interiore.

18:18: Ora capisci il vero significato dell’amore e una delle tue richieste sarà soddisfatta.

19:19: È tempo di essere più pazienti, le tue richieste e le tue preghiere saranno ascoltate.

20:20: la persona che ami di più ti pensa. Devi essere più perspicace.

21:21: sii fiducioso e goditi ogni occasione. Farai cose straordinarie e raggiungerai i tuoi obiettivi.

22:22: una persona che ti piace ti contatterà. Complimenti!

23:23: la tua anima gemella ha bisogno di te. Ascolta tutto ciò che ha da dirti e, soprattutto, continua a credere in te stesso.

Ti potrebbe interessare anche >>>

Chedonna.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre notizie SEGUICI QUI