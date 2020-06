Pago dopo lo sfogo di Serena Enardu: “Mi piace andare fino in fondo”

Pago, recentemente intervistato dalla trasmissione Radio Non succederà più, si è lasciato andare in merito ad una riflessione sulla sua scelta di tornare con Serena Enardu prima della loro rottura definitiva.

Pago, dopo la sua esperienza al Grande Fratello Vip, è tornato al centro della cronaca rosa a causa della sua rottura con Serena Enardu. L’artista sardo, recentemente intervistato dal programma Radio Non succederà più, si è lasciato andare a qualche riflessione in merito alla sua scelta di perdonare l’ex tronista di Uomini e Donne prima della definitiva rottura.

Il cantante, tra l’altro di recente è intervenuta anche la sua ex moglie Miriana Trevisan, ha rivelato che nelle situazioni lui preferisce non avere rimpianti, andare fino in fondo alla questione e sbatterci la testa. Per questo motivo lui non rimpiange assolutamente nulla delle scelte fatte in passato.

“Ovviamente non sono quel tipo di persona a cui piace soffrire” ha precisato Pago sulla rottura con Serena Enardu. “Non mi piace provare dolore, ma al contrario mi piace andare fino in fondo alle situazioni” ha spiegato l’artista sardo. “Mi piace sbattere la testa, vedere dove riesce ad arrivare con il mio cuore” ha rivelato. “Non ho mai mollato niente nella mia vita, figuriamoci in amore” ha concluso.

Serena Enardu e Pago criticati | Lui: “Ci sono rimasto male, ma …”

La storia d’amore tra Serena Enardu e Pago, come ormai noto, è stata oggetto di numerose critiche, ma come ha reagito il cantante di fronte agli aspri commenti della rete e del pubblico del piccolo schermo?

Pacifico Settembre ha rivelato che in un primo momento ci era rimasto male nel sapere quello che il pubblico pensava di lui, ma che poi il tempo cura tutte le ferite e che ha imparato a dare loro il giusto peso.

“Inizialmente ci rimanevo male, se devo essere sincero” ha ammesso l’ex di Serena Enardu sulle critiche del web, tra l’altro lei si è lasciata andare ad uno sfogo su Instagram. “Ma poi ci pensi su, razionalizzi e le ferite si rimarginano” ha concluso il cantante.

Le indiscrezioni però non finiscono qui, Pago è pronto a rivelare tutta la verità su Serena Enardu, ammettendo che nel suo libro si troveranno maggiori dettagli sulla sua relazione che tanto ha appassionato il pubblico.