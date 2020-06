Pago | Miriana Trevisan svela: “Serena Enardu? Non è stata sincera”

Pago | La sua ex Miriana Trevisan, recentemente intervistata da Libero, si è sbilanciata sulla rottura tra il cantante e Serena Enardu, affermando che quest’ultima non è stata del tutto sincera.

Continua a far parlare la rottura tra Pago e Serena Enardu. Questa volta a prendere la parola è stata Miriana Trevisan, ex moglie del cantante, che tra una confessione e l’altra ha svelato cosa ne pensa di quello che è successo nel corso di queste settimane, svelando anche qualche retroscena di come ha reagito il cantante alla rottura con l’ex tronista di Uomini e Donne.

Miriana ha rivelato che a suo parere Serena non è stata del tutto sincera nei confronti di Pacifico, visto che lui continua ad insistere che tra lei ed Alessandro Graziani c’è stata una storia e non un flirt, ed avrebbe dovuto raccontargli tutta la verità considerando che lui l’ha perdonata per quanto successo in passato.

“Quando c’è una rottura nella coppia e uno dei due riesce a perdonare l’altro” ha premesso Miriana Trevisan sulla rottura tra Pago e Serena Enardu. “Dovrebbe seguire una cosa piuttosto essenziale: la verità” ha spiegato l’ex ragazza di Non è la Rai. “Non c’è stata sincerità da parte di lei” ha osservato. “Evidentemente nel loro rapporto non c’erano basi solide” ha concluso.

Miriana Trevisan: come sta Pago dopo la rottura con Serena Enardu

Miriana Trevisan, oltre a commentare la recente rottura tra Serena Enardu e Pacifico Settembre, ha anche rivelato come sta lui, visto che sta vivendo un periodo piuttosto delicato. La sua storia con la Enardu, infatti, è durata ben 7 anni e non è finita nel migliore dei modi. Soprattutto se si considera che ciò che è accaduto tra loro è diventato di dominio pubblico.

“Lui sta piuttosto bene” ha rivelato Miriana sul suo ex marito, che è pronto a ricominciare a vivere. “E’ sicuramente molto più sereno, prima era molto più sofferente” ha aggiunto la Trevisan su come sta Pago dopo la rottura con Serena Enardu, facendo probabilmente un paragone rispetto al primo momento in cui si sono separati, quello dopo la partecipazione a Temptation Island Vip.

I fan, dopo la notizia della rottura, continuano a sperare che possa esserci un ritorno di fiamma tra Pago e Miriana Trevisan, ma la showgirl ha negato che ciò possa mai avvenire. “Abbiamo preso tempo fa le nostre decisioni” ha precisato la Trevisan in una recente stories sul suo profilo Instagram.