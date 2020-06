Serena Bortone | Prende la fascia oraria di Caterina Balivo su Rai 1

Serena Bortone lascia Agorà e prende la fascia orario pomeridiana di Rai 1 al posto di Caterina Balivo con un programma tutto nuovo.

Dopo l’addio di Caterina Balivo a Vieni da Me, il pomeriggio di Rai 1 sarà rimpiazzato da Serena Bortone. La giornalista e conduttrice televisiva finora è stata alla guida di Agorà un programma mattutino, di politica e attualità, in onda su Rai 3.

Il nuovo format, che sarà cucito addosso alla Bortone dovrebbe trattare i temi del giorno, in una sorta di David Letterman Show, secondo quanto scrive Blogo.

La decisione di mettere la Bortone alla guida del pomeriggio di Rai 1 pare sia derivata dai buoni ascolti che la giornalista è riuscita a fare con Agorà.

Serena Bortone al posto di Caterina Balivo nel pomeriggio di Rai 1

Per chi ancora non la conoscesse, Serena Bortone è una giornalista e conduttrice televisiva al timone di Agorà su Rai 3 che ha realizzato ascolti molti interessanti.

Ecco perché, dopo diverse discussioni la rete avrebbe deciso di mettere la giornalista nella fascia oraria pomeridiana al posto di Caterina Balivo che lascia ‘Vieni da Me’, trasmissione che al momento subirà uno stop.

Il nuovo programma alla cui conduzione ci sarà Serena Bortone sarà ideato proprio ad hoc per la giornalista e tratterà temi di attualità con lo stile del ‘David Letterman Show’.

La Bortone approda dunque per la prima volta su Rai 1 e il nuovo format verrà curato dal nuovo vice direttore di rete Giovanni Anversa.

Ma chi prenderà il posto alla conduzione di Agorà su Rai 3? Stando ai rumors per l’edizione estiva del programma è confermata Monica Giandotti. Per la conduzione invernale, invece, tra i candidati c’è la stessa Giandotti e un eventuale ritorno di Gerardo Greco.

Non si escludono però altri nomi a sorpresa. Addirittura stando a quanto scrive Affari Italiani si parla di Luisella Costamagna che piace molto a Palazzo Chigi, soprattutto al portavoce di Giuseppe Conte, Rocco Casalino. La Costamagna, infatti, è molto apprezzata nel mondo grillino.

Nel frattempo per la Bortone si apre un’ottima opportunità. Ma chi è la giornalista e conduttrice di Agorà? Scopriamo qualcosa di più su questa professionista.

Nata a Roma l’8 settembre del 1970 inizia a lavorare in Rai molto giovane, prima nel programma ‘Alla ricerca dell’arca’, condotto da Mino Damato, e poi in altre storici programmi dell’emittente televisiva. Tra questi Avanzi di Serena Dandini.

Tra gli aneddoti che la riguardano, il primo giorno di lavoro in Rai gli fu chiesto di trovare un serpente da portare negli studi. A fare la strana richiesta fu proprio il conduttore Mino Damato che chiese alla giornalista di cercarlo per la sorella maggiore di Michael Jackson, La Toya. La Bortone ci riuscì e la cantante lo portò al collo per tutta la trasmissione.

La carriera della giornalista si indirizzò dal 1998 verso la politica e in quegli anni partecipò ad alcune trasmissioni su tali tematiche, ma anche sociali. Realizzò, inoltre, alcuni format e documentari.

Infine, nel 2010 ideò il programma dove finora l’abbiamo vista, Agorà, che inizialmente conduceva Gerardo Greco. Lei era autrice ma anche inviata. Fino a che nel 2017 approda alla guida dello stesso.

E ora si apre un nuovo capitolo per la giornalista che resterà sempre con ‘Mamma Rai’ ma passerà dal terzo al primo canale.