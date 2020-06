Gemma Galgani e Sirius si concedono una serata insieme a casa di lei dopo Uomini e donne, ma il bacio non arriva. Ecco i motivi.

Gemma Galgani e Sirius continuano ad animare le puntate di Uomini e Donne. La dama di Torino e il 26enne hanno avuto il primo incontro senza telecamere a casa di Gemma, ma chi pensava che tra i due scoppiasse la passione si è dovuto ricredere.

Come hanno raccontato entrambi, infatti, non c’è stato alcun bacio. Il motivo? Secondo Maria De Filippi, Gemma aveva paura di un contagio da coronavirus a causa degli incontri che Nicola aveva avuto in settimana mentre per Gemma non ci sarebbe stata l’occasione giusta.

Uomini e Donne, un bacio divide Gemma Galgani e Sirius

Gemma e Sirius sui quali si è espress Ida Platano si sono visti a casa della dama. Il 26enne ha deciso di fare una sorpresa alla galgani presentandosi nella casa di Roma in cui ha trascorso la quarantena. I due hanno cenato insieme e, ad un certo punto, Nicola ha chiesto di poter restare da solo con Gemma senza telecamere. Tuttavia, tra i due, non sarebbe accaduto niente.

“Ho passato momenti molto tranquilli, molto sereni. Non è successo niente, abbiamo parlato della nostra storia. Nicola l’ha definita una conoscenza importante, non la ritiene una relazione. Abbiamo ascoltato una canzone insieme, mi ha emozionata molto. E alla fine mi ha abbracciata. Non c’è stato un bacio”, ha raccontato Gemma.

“L’ho trovata una serata piacevole, non ho nemmeno pensato al bacio per sé. L’ho abbracciata, le ho chiesto di abbracciarmi forte, stringermi. Le ho dato tre baci sulla guancia…”, ha aggiunto Sirius.

Tina Cipollari che ha perso la calma prima di Uomini e Donne, però, si è scagliata contro Sirius accusandolo di essere falso e bugiardo e di non aver mai avuto intenzione di baciare Gemma. Stanco dei continui attacchi, il 26enne si è difeso.

“Quando vorrò darle il bacio lo deciderò io e non voi”, ha concluso Sirius non volendo affrettare i tempi.