Serena Enardu dopo la rottura con Pago precisa: “Non faccio la vittima”

Serena Enardu sul suo profilo Instagram, dopo la rottura con il cantante Pago, si è lasciata andare ad un lungo sfogo in merito alla fine della sua relazione.

Serena Enardu è tornata al centro dell’attenzione mediatica a causa della sua rottura con il cantante Pago. I due, rispetto alla prima rottura avvenuta dopo la partecipazione a Temptation Island Vip, hanno iniziato a farsi la guerra. Tant’è che l’artista sardo ha accusato Serena di avergli mentito, nascondendogli una relazione con Alessandro Graziani. Relazione che entrambi negano esserci stata.

La Enardu, nel corso di queste ore, si è lasciata andare ad un nuovo sfogo sul suo profilo Instagram, in merito al periodo difficile che trascorrendo.

“Non sono una che fa la vittima, ma che necessariamente fa cadere le lacrime perché quelle non funzionano” ha spiegato Serena Enardu dopo la rottura con Pago, che è stata accusata da Miriana Trevisan di non essere sincera. “Ma capito un preciso istante in cui quando la saracinesca si chiude e le lacrime ormai sono finite che resta soltanto la lucidità” ha proseguito l’ex tronista di Uomini e Donne. “La lucidità di capire che le cose funzionano oppure no”.

Serena Enardu dopo la storia con Pago ammette: “Sto bene anche da sola”

L’ex fidanzata di Pacifico Settembre, tra uno sfogo e l’altro, ci ha tenuto anche a precisare che lei sta bene così e che non bisogna di certo avere qualcuno accento per essere felici.

“Ci tengo a precisare che sto bene anche da sola, insieme a mio figlio” ha spiegato Serena Enardu su Instagram, di recente anche Alessandro Graziani ha dovuto dire la sua in merito, in quanto è stato tirato in ballo da Pago. “Sono tranquilla così” ha aggiunto.

“Non c’è un’eta per essere felici o una condizione sociale” ha spiegato. “Non è vero che bisogna avere per forza qualcuno al proprio fianco o che bisogna avere per forza dei figli per stare bene” ha concluso l’ex tronista di Uomini e Donne.

La storia però non sembra essere finita qui. In quanto Pago ha promesso altre rivelazioni su Serena.