Jeremias Rodriguez affonda Stefano De Martino:? Nell’ultima foto pubblicata su Instagram sorride con Belen e Santiago e lancia una frecciatina.

Jeremias Rodriguez lancia una nuova frecciatina a Stefano De Martino? Il fratello di Belen è sempre stato schietto e diretto e da quando è arrivato in Italia ha sempre protetto la sorella. Da quando è scoppiata la crisi con Stefano De Martino, Jeremias trascorre tantissimo tempo con la sorella uscendo anche con lei. Nelle ultime ore, su Instagram, Jeremias ha pobblicato una foto la cui didascalia sembrerebbe essere una frecciatina a De Martino.

Jeremias Rodriguez contro Stefano De Martino? “L’amore è famiglia”

Jeremias Rodriguez lancia frecciatine contro Stefano De Martino? Una domanda a cui, probabilmente, non ci sarà mai una risposta, ma i post che il fratello di Belen sta pubblicando negli ultimi giorni sui social sembrerebbero un riferimento alla crisi che stanno vivendo Belen e Stefano De Martino.

Sul proprio profilo Instagram, Jeremias ha pubblicato una foto in cui sorride accanto alla sorella Belen e al nipotino Santiago. “Il grande AMORE ha, alla base, un’idea di FAMIGLIA”, scrive Jeremias utilizzando i caratteri grandi per le parole amore e famiglia. Una casualità? In followers non credono.

Tra i tanti commenti è spuntato, poi, proprio quello della showgirl argentina che ha scritto: “siete stati sempre al mio fianco, sono davvero fortunata al avervi!”.

Belen, dunque, sta trascorrendo queste giornate con la sua famiglia. Proprio la presenza dei parenti di Belen sarebbe uno dei motivi della crisi. “C’è la guerriglia tra le famiglie d’origine: quella di Belen è onnipresente, specie da quando vive nello stesso palazzo della coppia. I De Martino sono stati, invece, esiliati“, scrive il settimanale Oggi.