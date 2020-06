Stefano De Martino fa una gaffe su Belen Rodriguez e poi cancella tutto

Stefano De Martino ha commesso una clamorosa gaffe sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto che sembrava essere una frecciatina a Belen Rodriguez. Il conduttore di Made in sud, accortosi del fraintendimento, ha cancellato ogni cosa.

Stefano De Martino è tornato al centro della cronaca rosa a causa della crisi che sta vivendo con sua moglie Belen Rodriguez. E’ impossibile negare, che piacciono o meno come personaggi pubblici, che l’attenzione dei media in questo periodo sia tutta puntata su di loro. Qualsiasi gesto, sopratutto per quanto riguarda i social, è strettamente sotto osservazione del popolo della rete che cerca di capire come proseguono le cose tra di loro e semmai riusciranno a superare questo momento o se decideranno di lasciarsi in maniera definitiva.

Ogni cosa che pubblicano sui social, nonostante lui abbia chiesto rispetto per la sua vita privata, viene strettamente controllata e non è sfuggita quindi la stories pubblicata da Stefano in cui compare Massimo Troisi con scritto il titolo di un suo famoso film Pensavo fosse amore invece era un calesse. Gli utenti della rete hanno subito pensato che il contenuto social fosse una frecciata a Belen, visto il titolo della pellicola e visto il periodo difficile che stanno trascorrendo, ma invece era un omaggio all’attore visto che oggi è l’anniversario della sua morte.

Stefano De Martino ha commesso una gaffe su Belen Rodriguez, visto che tutti hanno ipotizzato che il messaggio fosse rivolto a lei e resosi conto dell’alta fraintendibilità del messaggio ha scelto di eliminarlo.

L’omaggio non riuscito di Stefano De Martino a Massimo Troisi

L’intento di Stefano De Martino era quello di rendere omaggio a uno dei più grandi artisti partenopei, Massimo Troisi, ma invece ha dovuto eliminare il contenuto postato in quanto sembrava essere una vera e propria frecciata alla sua storia con Belen Rodriguez. Frecciata, che non c’è stata, che stava già facendo rapidamente il giro del web.

Niente paura però, Stefano, che non voleva lanciare una frecciata a Belen, tra l’altro è intervenuto anche Andrea Iannone facendo chiarezza sul loro rapporto, ha subito pubblicato altri contenuti riguardanti l’artista partenopeo rendendo omaggio a lui e alla sua arte.

Stefano De Martino ha omaggiato Massimo Troisi su Instagram, ma il risultato non è stato quello che forse lui sperava di ottenere.