Morgan è di nuovo solo: il ritorno alla dipendenza e la fine della storia con Alessandra lo hanno messo in crisi.

Morgan sembrava destinato a uscire dal proprio circolo vizioso. Dopo la nascita di Maria Eco, poche settimane fa, il cantante aveva affermato di voler intraprendere la strada della disintossicazione per mettere fine alla sua dipendenza da droga e alcool e tentare di essere un buon padre.

Le cose non sono andate come sperava: in una lunga e toccante intervista a Oggi il cantautore ha spiegato che la relazione con Alessandra Cataldo è finita (evidentemente non bene) e ha parlato di una ex che è stata l’unica ad essere riuscita a dargli la spinta giusta per disintossicarsi.

Quali sono le soluzioni che vede Morgan a questa situazione? Un nuovo programma TV, naturalmente con lui come protagonista.

Morgan: “La mia dipendenza è tornata, voglio le telecamere”

Durante lo scorso Festival di Sanremo Morgan era arrivato a calcare il palco dell’Ariston e a segnare, almeno in teoria, il suo grande ritorno come performer.

Come tutti sanno, però, a causa delle intemperanze di Morgan e della sua decisione di cambiare il testo del brano durante l’esibizione, la coppia formata da Morgan e Bugo si è sciolta (con l’uscita di scena di Bugo) e i due sono stati squalificati.

Da quel momento in poi, però, Morgan è sempre stato sulla scena mediatica italiana e ha fatto parlare spessissimo di sé negli ultimi mesi, nel bene e nel male.

Dopo aver ritrovato un’enorme popolarità (esattamente come Bugo) più come personaggio che come cantautore, Morgan è tornato alla ribalta sulle pagine di gossip per la relazione con Alessandra Cataldo, la ragazza da cui ha avuto la sua terza figlia, e per la riappacificazione con la madre (sempre a favore di telecamera).

Dopo essere stato più volte ospite in varie trasmissioni televisive (e aver fornito dettagli che era meglio rimanessero privati sulla propria igiene intima), Morgan ha anche dato alle stampe un libro autobiografico.

Come c’era da aspettarsi, il libro Essere Morgan – La Casa Gialla racconta la storia dagli ultimi mesi dalla sola prospettiva del cantante, che ha frequentemente dipinto se stesso come una vittima delle circostanze e non come una persona che ha volontariamente agito contro la legge o per ferire le persone che gli erano state vicino.

Coerentemente con la versione dei fatti data nel libro, Morgan ha dipinto la sua situazione attuale come un momento molto difficile in cui, ancora una volta, tutto gli è crollato addosso.

Nella fattispecie il cantante ha parlato del crollo della sua volontà che lo ha riportato nel circolo vizioso della dipendenza: “Angelica mi ha lasciato come un cane, e io sono ricaduto. Questa è la verità. Finché c’era lei ce la facevo, ce la stavamo facendo. Con dei medici che mi seguivano, e che poi mi han detto che dovevo riuscirci da solo. E ora? Sono molto demoralizzato, abbattuto, mi è venuta a mancare la molla, lei era il mio riferimento spirituale”.

Essendo venuto a mancare lo “sguardo” di Angelica nella sua vita, Morgan vorrebbe sostituirlo con quello delle telecamere. Il cantautore ha affermato infatti che, pur essendo “come Cristo, ho una forza pazzesca” ha capito di non potercela fare da solo. La sua idea è di una riabilitazione filmata che venga poi messa in onda, insomma un programma televisivo o un format social di cui lui e i suoi demoni siano protagonisti assoluti.

Non c’è che dire: Morgan ha imparato benissimo a sfruttare i meccanismi televisivi e il personaggio che si è creato nel corso degli anni.

Tornando ad Angelica, il cui nome completo è Angelica Schiatti e che è leader dei Santa Margaret, Morgan le imputa quindi la colpa di averlo abbandonato e, successivamente, di essersi negata del tutto. Pare addirittura che Morgan per legge non possa avvicinarsi alla donna e che questo lo abbia mandato in crisi completa.

Morgan ha dedicato ad Angelica Schiatti addirittura una canzone, recentemente pubblicata sul suo profilo Instagram. In maniera piuttosto paradossale il cantautore ha citato all’interno dello stesso brano sia Angelica sia Maria Eco, escludendo completamente Alessandra, la madre della bambina.

“Alessandra è una persona che mi ha voluto e mi vuole molto bene, sta facendo la madre in maniera encomiabile, ha sopportato tanto di me e sarebbe disposta ancora a sopportare… Ma io vedevo la storia con lei giunta a un suo epilogo” ha spiegato Morgan, che è scoppiato a piangere mentre toccava questo particolare punto della storia.