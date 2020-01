Morgan diventa papà: un figlio in arrivo dopo un 2019 da dimenticare

Morgan sarà papà per la terza volta: dopo le figlia Anna Lou e Lara, avute rispettivamente dalla prima e dalla seconda compagna, il cantante quarantasettenne avrà un bambino.

Quarantasette anni, un anno da dimenticare appena alle spalle e tanto, tanto bisogno di stabilità emotiva: potrebbe essere questo, in poche parole, il quadro attuale della vita di Marco Castoldi, in arte Morgan (come recita il suo profilo Instagram).

Il cantante è stato sfrattato dalla propria casa museo pochi mesi fa, a causa di grossi debiti con il fisco. La già drammatica situazione economica del cantante è stata peggiorata dalle (giuste) rivendicazioni delle sue due ex compagne: Asia Argento e Jessica Mazzoli.

Le due si sono sempre trovate perfettamente in sintonia nel descrivere la figura paterna rappresentata da Morgan come distante e poco premurosa, non in grado di prendersi cura delle due figlie.

In particolare le due donne hanno sempre affermato che Morgan è stato sempre molto discontinuo nel pagamento degli alimenti per le sue figlie e, anche se le donne non hanno bisogno dei soldi dell’ex compagno per mantenere le ragazze, hanno chiesto entrambe che Morgan rispettasse la legge.

Dopo queste definizioni niente affatto lusinghiere, Morgan sembra avere avuto in dono dal destino la possibilità di redimersi e di essere, almeno per il bambino prossimo a nascere, un padre migliore di quello che è stato per le sue due figlie.

Per quale motivo, però, la notizia della gravidanza di Alessandra Cataldo è stata tenuta segreta finora?

Morgan papà: un figlio tenuto segreto

La relazione tra Marco Castoldi e Alessandra Cataldo va avanti da diversi anni nella più totale discrezione e molto, molto lontano dalle attenzioni della stampa. I motivi alla base di questa scelta sarebbero la volontà di lei di rimanere il più possibile anonima e di proteggere la propria vita privata dalle ingerenze della stampa scandalistica.

Tutto quello che è stato reso pubblico sulla relazione è che Alessandra Castaldo e Morgan si sono conosciuti a causa del fatto che lei era una grande fan del cantautore. Dopo essersi incontrati i due si sono innamorati e hanno dato inizio a una relazione molto seria e duratura.

La stessa discrezione che i due hanno scelto di adottare in merito alla propria relazione è stata usata anche durante la gravidanza di Alessandra la quale oggi sarebbe all’ottavo mese.

Attualmente Alessandra vivrebbe a Finale Ligure, in provincia di Savona: lì probabilmente farà nascere e accudirà il suo bimbo nei primi mesi di vita, anche perché la sistemazione immobiliare di Morgan, probabilmente, è ancora piuttosto precaria.

Dopo lo sfratto dalla casa – museo che il cantante possedeva a Monza, Morgan ha ricevuto – almeno in teoria – il sostegno di amici e di colleghi che sono sempre stati legati a lui da sentimenti di affetto e di stima.

Dopo i molti messaggi di Simona Ventura arrivò anche la concreta proposta di aiuto da parte di Vittorio Sgarbi, che offrì a Morgan addirittura la possibilità di trasferirsi in Villa Savorelli, uno storico edificio di Sutri (comune di cui Sgarbi era sindaco). La proposta di Sgarbi non si concretizzò a causa delle proteste dei cittadini di Sutri.

Successivamente Morgan affermò di vivere tra gli scarafaggi in un sottoscala e, quindi, non era certamente in grado di offrire alla propria compagna la stabilità necessaria a mettere su famiglia.

Le cose, almeno in apparenza, sembrano comunque essersi risolte per il meglio e, stando almeno a quanto Morgan ha dichiarato in interviste passate, accanto ad Alessandra sta avendo l’opportunità di rinascere. “Non so se la persone con cui sto in questo momento ha piacere che io dica qualcosa di lei. Vivo con un essere umano che è più che una persona. A volte è uomo, a volte è donna, ed è la stessa” aveva affermato il cantante. Sembra quindi che Alessandra sia una vera e propria ancora di salvezza e di serenità nella turbolenta vita attuale di Marco Castoldi, in arte Morgan.

