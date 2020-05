Belen Rodriguez e Stefano De Martino crisi: furiosa lite sentita dai vicini

Belen Rodriguez e Stefano De Martino stanno attraversando una crisi di coppia. Secondo il settimanale Oggi, la coppia, prima della separazione, avrebbero avuto una forte discussione sentita dai loro vicini.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, ormai non è un mistero, stanno affrontando un momento di crisi. A confermare la notizia, ci ha pensato la bella modella argentina sul suo profilo Instagram smentendo anche il presunto ritorno di fiamma con Andrea Iannone. Ritorno a cui molti avevano attribuito la causa della separazione della coppia, ma le cose non stanno così.

Secondo il settimanale Oggi a causare la crisi tra i due non ci sarebbe nessun ex o nuova conoscenza. La coppia non avrebbe affrontato bene la convivenza forzata 24 ore su 24 durante la quarantena e nemmeno la successiva separazione a causa del lavoro di De Martino, che è stato costretto ad andare a Napoli per le prove di Made In Sud.

Il settimanale ha ricostruito la crisi tra Belen e Stefano, affermando che la coppia durante il periodo di quarantena ha avuto una discussione così forte che sarebbe stata sentita da alcuni inquilini del palazzo in cui abitano.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno avuto una forte lite sentita dai vicini, che avrebbe causato il loro allontanamento.

Stefano De Martino lascia da sola Belen Rodriguez a Milano: il retroscena sulla crisi

Stefano De Martino, secondo quanto riportato dal settimanale, dopo aver terminato le prove di Made in Sud sarebbe tornato a Milano da Belen soltanto per un fugace saluto al piccolo Santiago per poi prendere la maggior delle sue cose e recarsi presso l’abitazione della sua famiglia in Campania.

“Quando il coronavirus ha imposto la vicinanza alla coppia non ha lasciato possibilità di fuga o momenti in intimità per aggiustare vecchie incomprensioni” si legge sulle pagine di Oggi. “L’apice è stata una furiosa discussione che è stata sentita da non pochi inquilini del palazzo dove loro abitano” prosegue la ricostruzione dei fatti.

“Dopo lo stress dell’eccessiva vicinanza, si è aggiunto quella della lontananza per motivi di lavoro” ha raccontato sulla crisi tra Belen e Stefano, di recente tra l’altra è arrivata la reazione del conduttore allo sfogo della moglie. “A fine aprile, dopo ben 3 giorni dalla furiosa lite intercettata dai vicini, lui arriva a Napoli per Made in Sud e da quel momento tra loro finiscono le comunicazioni”

“Seguono giorni terribili dove Belen e Stefano ‘spartiscono la crisi’ in soli 4 giorni” prosegue il settimanale nel suo racconto. “Quando Stefano rientra a Milano il 21 maggio non ritorna a casa da Belen, ma ci va soltanto il giorno 23 per un salutare Santiago e per tornare dai genitori, caricando la sua auto con tutte le sue cose” conclude la rivista.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez non hanno resistito allo stress della quarantena, ma è bene precisare che la coppia non ha diviso le loro strade, ma si trova in un momento di crisi che può essere ancora superato.