Spuntano nuovi dettagli sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: Novella 200 parla di “un segreto inconfessabile”.

Nuovi dettagli sulla crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino. Oggi, ad aggiungere un nuovo retroscena sul momento delicato che stanno attraversando la showgirl e il conduttore napoletano è il settimanale Novella 2000 che parla di “un segreto inconfessabile”.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino, le tappe della crisi

La crisi tra Belen e Stefano sarebbe cominciata a gennaio come ha svelato il settimanale Oggi secondo cui l’allontanamento tra i due sarebbe cominciato a causa dell’attitudine del ballerino a ‘sfarfallare’, a concedersi avventure a cui si aggiungerebbe la presenza costante della famiglia di Belen.

Tra i due, poi, ci sarebbe stata un’accesa lite sentita anche dai vicini. Successivamente, il ritorno di Stefano a Napoli dove si trova ancora per la nuova edizione di Made in Sud che tornerà in onda su Raidue prossimamente avrebbe allontanato ulteriormente i due.

In questi giorni, mentre De Martino si sta dedicando al lavoro lasciando qualche like ai post di Emma Marrone, Belen si sta facendo coccolare dagli amici e dalla famiglia. Se Jeremias Rodriguez lancia frecciatine sui social, la Rodriguez trascorre molto tempo con l’amico Mattia Ferrari che la sta aiutando a ritrovare il sorriso.

Il settimanale Novella 2000, infine, ha lanciato una nuova bomba sulla coppia: “molti amici dicono però che alla base della crisi ci sia un segreto inconfessabile”, si legge sul magazine diretto da Roberto Alessi.

Il ritorno di fiamma che sembrava un nuovo inizio per la showgirl e il conduttore che in questi mesi si sono mostrati innamoratissimi e felicissimi, dunque, è durato meno di un anno? La crisi risulterà insanabile o i due riusciranno a ritrovarsi ancora una volta?