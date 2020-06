Giulia Salemi ammette: “Sono stata presa di mira, me ne vergognavo”

Giulia Salemi, recentemente intervista da Super Guida Tv, ha raccontato di essere stata vittima di razzismo a causa delle sue origini.

Giulia Salemi ha trovato il coraggio di fare un’amara confessione sul suo passato, visto anche il periodo delicato che il mondo sta vivendo. L’ex fidanzata di Francesco Monte, intervistata dal portale web di Super Guida Tv, ha rivelato di essere stata vittima di bullismo durante il periodo in cui frequentava scuola.

Un gruppo di ragazzi l’aveva presa di mira, accusandola, quasi come se fosse qualcosa di cui vergognarsi, di un’extracomunitaria a causa delle sue origini.

“I tempi in cui frequentavo la scuola sono stata presa di mira da un gruppo” ha ammesso Giulia, che di recente ha lanciato una frecciata al suo ex Francesco Monte. “Quando ero piccola mi vergognavo di essere ciò che sono, perché venivo considerata un’extracomunitaria” ha spiegato Giulia Salemi vittima di bullismo.

Giulia Salemi ricorda l’esperienza al Grande Fratello Vip e svela: “Mi ha permesso di farmi conoscere”

Giulia Salemi, tra una confessione e l’altra, ha ricordato anche la sua esperienza al Grande Fratello Vip. Esperienza che le ha permesso di farsi conoscere al grande pubblico, visto che prima del suo ingresso nella casa si stava facendo strana unicamente nel mondo della moda.

L’ex fidanzata di Francesco Monte ha rivelato che non rinnega assolutamente nulla di quel periodo e che rifarebbe tutto quello che ha fatto.

“Ho un ricordo positivo di quel momento, è stata la mia grande opportunità. La ripeterei perché mi ha dato la possibilità di farmi conoscere dal pubblico” ha spiegato Giulia Salemi sul Grande Fratello Vip, che ha preso parte all’ultima edizione condotta da Ilary Blasi prima che il timone passasse ad Alfonso Signorini.

“Quell’esperienza mi ha aiutato molto anche dal punto di vista umano” ha rivelato la modella, tra l’altro di recente ha fatto un’amara confessione a Vieni da me. “Sono diventa autonoma, più donna” ha aggiunto.

“Non mi pento assolutamente di nulla di quello che ho fatto, ho preso in mano le redini della mia avanti e sono andata avanti per la mia strada” ha prontamente chiarito Giulia. “Ci ho messo tutta me stessa e sono contenta del percorso che ho portato a termine” ha concluso.

Giulia Salemi, man mano, sta raccontando sempre più aspetti inediti riguardanti la sua vita, permettendo al pubblico di conoscere quella parte di sé che non aveva ancora avuto il coraggio di mostrare prima d’ora.