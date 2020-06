10 domande per capire se lo ami ancora o è solo abitudine

Lo amo ancora oppure è la sensazione di sicurezza che mi lega a lui? Dopo tanti anni è inevitabile mettere in discussione il rapporto. Comprendi cosa provi ponendoti 10 domande.

Nessuno vorrebbe mai ritrovarsi al punto in cui ci poniamo questa domanda. Tuttavia, a volte ci chiediamo quale sia la profondità dei sentimenti che proviamo verso l’altro, e questo è del tutto normale. “Lo ami ancora?” Ecco dieci domande da porsi per vederci più chiaramente.

Lo ami ancora?10 spunti di rriflessione per capirlo

1/Ti piace passare il tuo tempo con lui?

Alcuni momenti hanno quel non si sa che, che ti fanno sentire bene e felice. Risate, un momento di complicità o addirittura un momento difficile in cui ti senti confortata.. È importante apprezzare i momenti trascorsi insieme, perché se inizi ad allungare le tue giornate di lavoro per ritardare il rientro a casa e diminuire i momenti in cui sei con lui, questo è un campanello di allarme.

2/Avverti la sua mancanza?

Quando siamo innamorati, l’altro ci manca. Pensiamo a lui, non vediamo l’ora di sapere come è stata la sua giornata, ecc. L’amore non è sinonimo di dipendenza. È semplicemente la felicità tangibile di stare bene insieme e di anticipare positivamente questi momenti. Se senti ancora la sua mancanza quando vi separate è un segnale positivo.

3/Hai acora progetti per il futuro con lui?

I piani futuri sono essenziali per la salute della coppia. Consentono agli amanti di guardare dritto e nella stessa direzione. Che si tratti di acquistare una casa, iniziare una famiglia o semplicemente un weekend sulla neve, questi progetti comuni consolidano la coppia in modo costruttivo e consentono agli amanti di creare bellissimi momenti di complicità. Se non desideri più fare questi tipi di progetti con lui, il tuo futuro potrebbe non essere più al suo fianco.

4/Fate ancora l’amore?

Non solo i rapporti sessuali dovrebbero essere presenti, ma dovrebbero essere piacevoli! La sessualità dovrebbe avere un posto primario all’interno della coppia, perché la complicità sessuale arricchisce la vita a due. Sebbene di tanto in tanto un calo della libido sia assolutamente normale per entrambi i partner, il desiderio può essere un eccellente barometro dei sentimenti che provi per il tuo uomo. Se lui non ti attrae più da molto tempo nonostante gli sforzi per riaccendere il desiderio, l’amore potrebbe non essere così forte come pensi …

5/Lo apprezzi per quello che è veramente?

Ti piace davvero la sua personalità? Il suo umorismo, il suo modo di cucinare, i suoi hobby sono ancora una fonte d’amore o questi tratti ti fanno venire la pelle d’oca? Molte volte le donne cercano di cambiare il loro uomo dopo alcuni anni di vita insieme. Tuttavia, loro sono esattamente come erano all’inizio e ci sono buone probabilità che resteranno così per sempre. Vorresti cambiare troppe cose di lui? Forse in realtà vorresti cambiare proprio uomo.

6/Vuoi ancora renderlo felice?

Quando amiamo, diamo senza pensarci. È un cliché, la luna sembra l’unico limite. Ci viene naturale preparare il suo piatto preferito, massaggiargli i piedi, baciarlo fino a fargli venire i brividi. C’è amore nell’aria! Al contrario, se tutto quello che fai per lui ti sembra un lavoro ingrato e non hai più la voglia di esaudire i suoi desideri, è meglio dargli la possibilità di stare con qualcuno che lo farà al posto tuo.

7/Sei orgogliosa di lui?

L’amore affianca un senso di orgoglio. Siamo innamorati e lo mettiamo su un piedistallo. È normale! Il nostro amore ai nostri occhi ha preparato la migliore torta di mele al mondo o è il dio greco del barbecue. Se dalla tua relazione non emerge più l’orgoglio reciproco, è tempo di chiederti se provi ancora sentimenti romantici.

8/Ti piace condividere le cose con lui?

Ti capita una situazione divertente in ufficio e immediatamente ti dici che non vedi l’ora di raccontarla al tuo uomo! Ti immagini già la faccia e i commenti che farà, questo scambio è importante perché è parte della tua vita matrimoniale. Agli uomini piace prenderci in giro per il fatto che le nostre storie sono spesso assurde, ma apprezzano davvero il fatto che gli raccontiamo le cose! Lo stesso vale per le discussioni. La comunicazione è essenziale e il nostro desiderio di condividere è il risultato di un sentimento di amore e fiducia.

9/Lo trovi attraente?

Anche dopo diversi anni di vita insieme, lo trovi ancora sexy nei suoi pantaloncini da calcetto? Senza dubbio, l’amore è ancora presente. Se il suo sorriso ti fa sciogliere, i suoi occhi liguarderesti per ore, se l’asciugamano arrotolato in vita ti fa venire voglia di strapparglielo via, indubbiamente lo trovi ancora molto attraente e questo è un buon segno! Ma se ti senti sempre più indifferente al suo fascino e anche i suoi sforzi estetici ti lasciano indifferente, riflettici. L’amore risiede anche nel potere della seduzione.

10/Vuoi investire nella tua relazione?

Volere investire in una relazione romantica significa accettare che tutto non sia perfetto e fare gli sforzi necessari per rimediare ai momenti difficili. Vivere insieme non è un fiume lungo e tranquillo e più lasciamo andare le cose, più il rapporto andrà alla deriva.

Vuoi ancora seguire la rotta e combattere per il successo della tua coppia? Se è così, mantieni l’amore che ti è rimasto e compi gli sforzi necessari per essere felice con il tuo uomo. Se non hai più la forza e l’energia per farlo, fai un passo indietro per valutare meglio i tuoi bisogni nella tua vita amorosa.

