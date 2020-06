Grande Fratello Vip | La rimpatriata a casa di Fabio Testi

Rimpatriata a casa di Fabio Testi per alcuni degli ex concorrenti del Grande Fratello Vip. Scopriamo chi c’era e chi mancava alla reunion.

Si sono ritrovati per trascorrere qualche giorno assieme, segno che nella casa è nata anche una bella amicizia. Alcuni ex concorrenti dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, vinto da Paola Di Benedetto, hanno partecipato alla rimpatriata a casa di Fabio Testi.

Un bel gruppo è quello che appare nelle foto pubblicate su Instagram da alcuni di loro. In 8 hanno partecipato all’incontro che si è svolto nella tenuta dell’attore quasi ottantenne, che si trova in provincia di Verona.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Grande Fratello Vip 5 | Annunciato il primo concorrente di Signorini: chi è

Non tutti quindi hanno partecipato alla reunion lampo organizzata dopo la fine del lockdown e chissà se perché non potevano o magari perché non sono stati inviatati?

Chi ha partecipato alla rimpatriata a casa di Fabio Testi?

A due mesi dalla fine della quarta edizione del Grande Fratello Vip, alcuni ex concorrenti della casa più spiata d’Italia, si sono ritrovati a casa di Fabio Testi, per ricordare insieme l’esperienza da poco conclusa.

SULLO STESSO ARGOMENTO: Clizia Incorvaia | Risponde al comunicato di Temptation Island

Terminato il lockdown, dovuto all’emergenza Coronavirus, gli ex gieffini si sono dati appuntamento nella lussuosa tenuta del celebre attore di ‘C’era una volta il West’, capolavoro di Sergio Leone.

Presenti, oltre al padrone di casa Adriana Volpe, Fernanda Lessa, Patrick Ray Pugliese, Andrea Montovoli, Andrea Denver, Teresanna Pugliese e Sara Soldati.

Molti di loro però non sono arrivati da soli ma accompagnati dai familiari. È il caso di Adriana Volpe che ha raggiunto il gruppo il giorno successivo portando con sé la figlia Gisele di nove anni. Teresanna, invece, è arrivata con il marito Giovanni e il figlio Francesco.

E dalle foto che in queste ore i vip stanno pubblicando sui loro profili social i più curiosi e attenti avranno notato diversi assenti.

Oltre alla vincitrice del reality Paola Di Benedetto che andrà a convivere con il suo fidanzato Federico Rossi del duo Benji e Fede e che recentemente sogna di essere incinta il grande assente era Antonio Zequila.

L’attore napoletano però aveva avuto diversi diverbi nella casa, con molti dei concorrenti e per questo ha deciso di tagliare i ponti un po’ con tutti gli ex concorrenti del reality.

A mancare anche Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro che finalmente, dopo la fine del lockdown stanno vivendo la loro bella storia d’amore.

Stando a quanto racconta nelle storie Instagram Fernanda Lessa, la coppia mancava perché si trova in Sicilia e quindi troppo distante dal luogo dell’incontro.

Rita Rusic invece fa sapere di non essere stata invitata alla reunion. Assenti all’evento, definito della ‘gang del bosco,’ anche Antonella Elia, Valeria Marini, Barbara Alberti, Michele Cucuzza, Pago, Serena Enardu, Asia Valente, Elisa De Panicis, Sossio Aruta, Licia Nunez, Aristide Malnati, Carlotta Maggiorana.