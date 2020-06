Uomini e Donne | Giovanna e Sammy nel cast di Temptation Island? Il gossip

Uomini e Donne | Giovanna Abate e Sammy Hassan dopo la scelta al Trono Classico sono pronti ad approdare a Temptation Island, il programma di Filippo Bisciglia? Ecco cosa dicono le ultime indiscrezioni.

Uomini e Donne, durante il secondo arco di questa complicata stagione televisiva, ha fatto sbocciare l’amore tra Giovanna Abate e Sammy Hassan.

I due, non è di certo un mistero, all’interno del programma hanno avuto un percorso decisamente complicato, ma al di fuori delle telecamere di canale 5 la loro storia d’amore sembra proseguire a gonfie vele. Nelle scorse ore però in rete inizia a farsi sempre più insistente la voce che vedrebbe i due piccioncini mettere già alla prova la loro storia d’amore, scegliendo di partecipare alla prossima edizione di Temptation Island.

La loro partecipazione all’isola delle tentazioni, che vede riconfermati Filippo Bisciglia e Alessia Marcuzzi per due edizioni, viene data per certa dal blog di Giuseppe Porro che è stato il primo ad annunciare la loro partecipazione al programma.

Giovanna Abate e Sammy Hassan sono nel cast di Temptation Island? Almeno per il momento loro hanno deciso di non sbilanciarsi a tal proposito.

Temptation Island | Giovanna Abate e Sammy Hassan sono la coppia di Uomini e Donne del cast?

Temptation Island, sin dalla sua prima edizione, ospita almeno una coppia nata all’interno degli studi di Uomini e Donne. Non importa se il loro amore nasce all’interno del Trono Classico oppure al Trono Over di canale 5, se è una scoppia di spicco o che ha alcuni problemi da risolvere di sicuro sbarcherà sull’isola guidata da Filippo Bisciglia. Che quest’anno, quindi, sia il turno di Giovanna Abate e Sammy Hassan?

Se l’anno scorso l’onore è toccato a Davide Scarantino e Cristiana Incorvaia del Trono Over, che sono stati l’unica coppia a sopravvivere al falò di confronto per poi lasciarsi poco dopo la fine della messa in onda del programma, quest’anno potrebbe toccare a Giovanna Abate e Sammy Hassan del Trono Classico, che sono recentemente tornati sui social dopo la scelta a Uomini e Donne.

Giovanna e Sammy a Temptation Island dopo Uomini e Donne sarebbero una coppia più che vincente all’interno del programma che mette a dura prova le relazioni dei suoi protagonisti, visti i caratteri fumantini dei due protagonisti del Trono Classico. Nel caso, ne usciranno vincitori o sconfitti dall’isola delle tentazioni di canale 5?