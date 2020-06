Temptation Island è alle porte e una delle coppie che parteciperà al viaggio nei sentimenti è quella composta dall’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il compagno Lorenzo Amoruso.

Da martedì 7 luglio torna il tanto atteso appuntamento con Temptation Island la trasmissione estiva che mette a dura prova le coppie di innamorati.

Quest’anno ci sarà un’unica versione del programma con coppie vip e nip. Leggi anche Temptation Island 2020 vip e nip | Tutte le coppie.

Tra le coppie di personaggi famosi, oltre a quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane già confermata, spunta, secondo Tv Blog, un’altra unione vip, quella dell’ex Miss Italia Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, ex calciatore di Serie A.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso tra le coppie vip di Temptation Island

Tutto pronto per una nuova edizione di Temptation Island, che nonostante le difficoltà dovute al Coronavirus, andrà in onda dal 7 luglio.

Le puntate saranno registrate a partire dal 20 giugno in Sardegna, nello splendido villaggio che farà da cornice al viaggio nei sentimenti di personaggi famosi e non.

Tra le coppie di vip che parteciperanno alla prossima e imminente edizione ci sono due volti noti de jet-set. Manila Nazzaro e il nuovo compagno Lorenzo Amoruso.

La storia tra i due va avanti da poco più di un anno ma la coppia sembra già molto solida e affiatata. Tant’è che in futuro potrebbero pensare anche al matrimonio e perché no, ad un figlio.

L’ex Miss Italia ha ritrovato la felicità vicino all’ex calciatore dopo la fine burrascosa del suo matrimonio con un altro personaggio legato al mondo calcistico. Francesco Cozza, detto Ciccio Cozza, ex calciatore di Serie A ma anche allenatore. Attualmente responsabile area scouting della Reggina.

In un’intervista rilasciata ad Eleonora Daniele nella trasmissione Storie Italiane su Rai 1 la Nazzaro ha parlato della fine della sua storia d’amore con l’ex marito da cui ha avuto anche due figli Francesco Pio di 14 anni, e Nicolas di 8.

“Ho sofferto – ha detto l’ex Miss Italia – e ho vissuto la fine come un vero e proprio lutto. Ho creduto in questo matrimonio sin dal primo giorno e anche nel primo periodo dopo la separazione ma evidentemente era basato su fondamenta diversa”.

La Nazzaro, attualmente speaker radiofonica di Radio Zeta, ha parlato di “mancanza di rispetto” non riferendosi però al tradimento carnale. “È stata tradita l’idea di unione e di famiglia. Mi sono trovata a essere madre e padre da sola. Da lì ho metabolizzato che era finita. Ma da lì a superarla è stato un percorso molto lungo”.

I due vivevano lontani durante la relazione e questo secondo la showgirl ha portato a comportamenti sbagliati. Non è un segreto ormai che Francesco Cozza si sia rifatto un’altra famiglia accanto a un’altra donna da cui ha avuto nel 2018 anche un figlio.

Oltre alle vicissitudini legate alla fine del matrimonio, la Nazzaro ha avuto anche un problema di salute molto serio. Ha subito un’operazione alla tiroide che le ha toccato una corda vocale e ha dovuto fare una lunga riabilitazione. “In quel momento mi sono stati vicini solo i miei genitori e i miei bambini. Il mio uomo non c’era.” ha detto.

Duramente provata la Nazzaro ha finalmente ritrovato la felicità accanto a Lorenzo Amoruso. L’uomo che è stato capace di farle ritrovare il sorriso parteciperà insieme all’ex Miss Italia al viaggio nei sentimenti targato Maria De Filippi.

Su di lui la Nazzaro ha speso belle parole: “Lui ha tante cose rispetto a tutto quello che c’è stato intorno a me finora – ha confessato alla Daniele – pazienza, generosità attenzione, amore e poi Lorenzo vuole bene a me e ai miei figli, cosa non scontata. Manila è un pacchetto a tre con i bambini. Lui non ha figli suoi, ma sarebbe un papà fantastico. Mi ama e si vorrebbe anche sposare, sono in attesa di divorzio. Potrebbe arrivare qualsiasi cosa. Io credo che quando la vita ci dà una seconda possibilità abbiamo la responsabilità di provarci ancora di più rispetto alla prima volta”.

Dal canto suo l’ex calciatore che attualmente vive una bella storia d’amore con la 42enne di Foggia ha partecipato nel 2018 a Celebrity Masterchef Italia.

Nato a Bari, quindi pugliese anche lui, l’ex calciatore ha quasi 49 anni e insieme alla sua compagna affronterà il viaggio nei sentimenti di Canale 5 condotto da Filippo Bisciglia. Chissà se la coppia riuscirà ad uscire indenne dal programma.