Temptation Island 2020: la versione vip e nip si fondono in un’unica edizione condotta da Filippo Bisciglia. Ecco tutte le coppie.

Tutto pronto per Temptation Island 2020 che andrà in onda su canale 5 a partire dal 7 luglio. Sarà un’edizione nuova e diversa perchè come svela in anteprima Tv Blog, dovrebbero fondersi l’edizione vip e nip. Le due versioni del reality dovrebbero così fondersi in un’unica, nuova edizione che sarà affidata alla conduzione di Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma dell’amore.

Temptation Island 2020 vip e nip in un’unica edizione: le coppie

Coppie famose e coppie comuni insieme nella nuova edizione di Temptation Island. Ad annunciare il tutto è Blogo secondo il quale, non ci saranno due versioni diverse del programma, quella nip affidata a Filippo Bisciglia e quella vip affidata ad Alessia Marcuzzi. Le coppie vip e non si ritroveranno nello stesso villaggio e il programma sarà condotto da Filippo Bisciglia, storico conduttore del programma dell’amore.

Come fa sapere Blogo, le registrazioni dovrebbero partire il prossimo 20 giugno in Sardegna con la messa in onda prevista per il 7 luglio come riporta il palinsesto estivo Mediaset, ma quali coppie si metteranno alla prova nel villaggio dell’amore dove dovranno essere rispettate determinate regole a causa del coronavirus?

Ad anticipare i nomi delle prime coppie vip è Tv Blog secondo il quale, nella nuova edizione del programma ci dovrebbero essere l’ex Miss Italia Manila Nazzaro e il fidanzato Lorenzo Amoruso.

Dopo essere stata una grande protagonista del Grande Fratello Vip 2020, inoltre, in Sardegna dovrebbe sbarcare anche Antonella Elia con il fidanzato Pietro delle Piane, ma tra le coppie vip potrebbe esserci anche una coppia destinata a far discutere.

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Fanpage, inoltre, tra le coppie vip potrebbe esserci anche quella di Gemma Galgani e Sirius.

Per partecipare a Temptation, Gemma e Sirius dovrebbero diventare una coppia. Cosa starà accadendo tra i due ora che Uomini e Donne è finito? Senza telecamere, la Galgani e Nicola Vivarelli sono stati sorpresi insieme per le strade di Roma.