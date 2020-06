Gemma Galgani e Sirius insieme dopo Uomini e Donne: la dama e il 26enne Nicola Vivarelli beccati insieme per le strade di Roma, video.

Gemma Galgani e Sirius si vedono anche lontano dallo studio di Uomini e Donne. La dama storica del programma di Maria De Filippi e il 26enne Nicola Vivarelli sono stati beccati in giro per le strade di Roma come testimonia un video pubblicato dalla pagina Instagram Trono Classico Trash.

Gemma Galgani e Sirius insieme dopo Uomini e Donne: il video girato a Roma

Nel video che sta facendo il giro dei social, Gemma e Sirius si concedono una passeggiata nel corso della quale la dama si mette sotto braccio al 26enne Nicola finito sott’accusa anche per il mancato bacio con Gemma nonostante la serata trascorsa a casa della dama.

Sirius, nel frattempo, continua ad essere sott’accusa. Tina Cipollari non crede affatto al suo interesse per la Galgani e, così, il 26enne, si è difeso attraverso una lettera pubblicata sul magazine ufficiale di Uomini e Donne in cui ribadisce il proprio interesse per Gemma come pochi giorni fa ha fatto la stessa Ida Platano.

“Tra me e Gemma c’è complicità e parliamo moltissimo di svariati argomenti, compresa la mia passione per la teoria della relatività di Einstein […]. Non capisco perché faccia tanto scalpore quando un uomo si relaziona con una donna molto più grande, mentre invece quando è una donna a relazionarsi con un uomo più adulto questo non accade. Cosa cambia?

In trasmissione hanno continuato a ripetere che tra noi c’è troppa differenza di età, ma io ribadisco che questo è un loro problema, perché per me che sono stato a contatto con le realtà più disparate non è una preoccupazione ma solamente un pregiudizio degli altri. Mi ha disturbato, proprio perché non è vero, quando mi è stato detto che sono a Uomini e donne solo per visibilità; quando hanno detto che la sto prendendo in giro. A queste accuse io ho replicato che sono lì proprio per lei, perché lei sentiva il mio interesse e questo a me basta. Ma l’attacco più ingiustificato è stato quando hanno parlato dell’aspetto sessuale. In quel momento mi sono molto risentito: l’intimità tra due persone non è pubblica ma privata ed era troppo presto anche solo parlarne […]”.

“Non nascondo che durante questo periodo ho letto spesso commenti esterni al programma di persone che si chiedono come io possa desiderare una donna tanto più avanti d’età di me. Che dovrei vergognarmi, che non ho il coraggio di baciarla. Non capisco con quale diritto queste persone sparlino in questo modo di me. Non capisco il perché di questa ipocrisia, il perché di questo bisogno di giudicare senza sapere e senza conoscere le motivazioni e i desideri reali di una persona”, ha aggiunto nella lunga lettera pubblicata su Uomini e Donne Magazine.